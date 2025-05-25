Костюк: Шкода, що таке трапилось на Grand Slam

Четвертий і заключний матч за участю українки у стартовий день змагань завершився на мінорній ноті – сіяна Марта Костюк сенсаційно поступилася мініатюрній чешці-кваліфаєрці Сарі Бейлек (3:6, 1:6) та несподівано достроково залишила турнір.

Одразу після гри Марта дала флешінтерв'ю журналісту Чемпіона Ігорю Грачову, розповівши про важкий поєдинок.

– У чому бачиш причину поразки?

– Ми вже говорили з тренером про це. Неможливо точно знати, чому саме так сталося. Я – така ж людина, як і всі. Бувають дні, коли нічого не виходить. І сьогодні був саме такий. А суперниця, до речі, показала теніс високого рівня. Я ж, навпаки, грала слабо. Шкода, що це трапилось саме на турнірі Grand Slam. Але як є. Я вірю, що після важких поразок завжди приходять перемоги.

Результат я вже не зміню, але продовжувати працювати – можу. Нічого катастрофічного не сталося. І це точно не причина міняти всю команду, як мені часто радять. Абсолютно з цим не погоджуюсь. Це просто поразка, яку я залишу позаду – і піду далі. Тим більше, в мене вже, можна сказати, почався трав’яний сезон (сміється).

– Все ж, із чого склалася ця невдача? Можеш трохи розкрити, що саме пішло не так?

– Я зазвичай охоче ділюсь думками, бо вважаю це частиною роботи. Але зараз... якщо щось скажу – потім мені це будуть постійно згадувати. І нібито тільки через це мене переслідують поразки. Відверто – по-людськи трошки стрьомно відкривати карти. Як і в усіх спортсменів, бувають погані дні, викликані різними причинами. Перед матчем і під час матчу я зробила все, що могла.

– 41 невимушена помилка з твого боку – це поганий день. А чи був у Бейлек космічний?

– В неї специфічний стиль. Ґрунт – її стихія. Я на 99% впевнена, що на харді чи на траві я взяла б реванш. Її 81% першої подачі? Ну, не знаю, наскільки це щось змінило, бо середня швидкість там – 140 км/год або навіть нижче.

– Можливо, плануєш реабілітуватися у парному розряді?

– Ні, не планую. Є кілька причин, через які, скоріш за все, вже завтра я поїду додому.

Ігор Грачов, спеціально з Парижа для Чемпіона