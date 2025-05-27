Стародубцева вийшла у друге коло парного розряду Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева пройшла перше коло парного розряду Ролан Гаррос. На старті змагань українка разом з представницею Чехії Анастасією Децюк обіграли француженок Емелін Дартрон/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.
Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:1, 6:2.
Після невдалого першого сету надалі україно-чеська пара, яка вперше виступає разом, впевнено контролювала перебіг подій на корті.
За матч Стародубцева і Децюк 1 раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 7 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.
Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія) – Емелін Дартрон/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона (Франція) 5:7, 6:1, 6:2
У наступному раунді змагань українка і чешка зіграють з переможницями матчу Ангеліна Калініна (Україна)/Сюй Іфань (Китай) та чотирнадцятими сіяними Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).
Нагадаємо, що в одиночному розряді Юлія Стародубцева вийшла у друге коло Ролан Гаррос. Ангеліна Калініна теж подолала перший раунд турніру.