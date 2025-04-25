Дев'ята ракетка світу знялася з турніру в Мадриді через травму

Дев'ята ракетка світу іспанка Паула Бадоса оголосила, що не зіграє на грунтовому турнірі серії WTA 1000 у Мадриді через травму.

Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу оголосити, що мені дуже шкода, але я не зможу виступити на Mutua Madrid Open. Я намагалася зробити все можливе до останнього моменту, тому що ви знаєте, як сильно я хочу зіграти вдома. Але травма виявилася непростою. Сподіваюся скоро відновитися на 100%", – написала спортсменка.

Паула Бадоса мала стартувати в Мадриді з другого кола матчем проти росіянки Вероніки Кудерметової (52). Замінить іспанку в основній сітці її співвітчизниця, "лакі-лузер" Крістіна Букша (94).

Нагадаємо, що напередодні зі змагань у Мадриді знялася 12 ракетка світу чешка Кароліна Мухова. Вона мала стати суперницею по другому колу українки Юлії Стародубцевої.