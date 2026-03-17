Світоліна проти Сабалєнки та Рибакіної: прев'ю турніру WTA 1000 в Маямі

Два дні тому завершився жіночий тенісний турнір серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі, а вже 17 березня стартує інше змагання тієї ж категорії в Маямі з офіційною назвою Miami Open, майже на іншому кінці США.

Для найкращих гравчинь планети успішно виступити на обох цих турнірах складно. Окрім тригодинної різниці в часі, проходження адаптації після сухого середземноморського клімату Каліфорнії до вологої тропічної погоди Флориди може викликати проблеми. До того ж, у Маямі хардове покриття є швидшим, ніж в Інідан-Веллсі.

Титули на цих двох турнірах, завойовані в один рік, отримали назву "сонячний дубль". З 1987 року, коли обидва змагання почали проводитися у своїх нинішніх локаціях, тільки четверо жінок зуміли досягти такого успіху: Штеффі Граф (1994, 1996), Кім Клійстерс (2005), Вікторія Азаренка (2016) та Іга Швьонтек (2022).

Оскільки змагання в Індіан-Веллсі виграла "нейтральна" Аріна Сабалєнка, хочеться сподіватися, що п'ятою володаркою "сонячного дублю" їй стати не вдасться.

Дати, очки, призові

Поточного року ігри основної сітки турніру в Маямі відбудуться з 17 по 29 березня. Призовий фонд буде аналогічним Індіан-Веллсу, тобто 9 415 725 доларів. Відповідно, ідентичним є розподіл призових та рейтингових очок за раундами.

Перше коло: 10 очок / $24,335.

Друге коло: 35 очок / $36,110.

Третє коло: 65 очок / $61,865.

Четверте коло: 120 очок / $105,720.

Чвертьфінал: 215 очок / $193,645.

Півфінал: 390 очок / $340,190.

Фінал: 650 очок / $612,340.

Перемога: 1000 очок / $1,151,380.

Традиційно аналіз поточної форми та шансів тенісисток розпочнемо з представниць України.

Наші

У 2026 році гарантовано в основній сітці турніру в Маямі зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. У кваліфікації розпочала свій шлях Юлія Стародубцева.

Через затяжний дощ, типовий для Флориди, у неділю, 15 березня, попередні змагання так і не розпочалися, тому на момент публікації матеріалу кваліфікація триває й невідомо, чи зможе Стародубцева пробитися до основи.

Друга молодість Світоліної

Перша ракетка України проводить найкращий старт сезону в кар'єрі. Принаймні, якщо рахувати за кількістю півфіналів турнірів, до яких Еліні вже вдалося пробитися. Нині їх налічується чотири в п'яти змаганнях, де Світоліна брала участь.

Одеситка має найбільше перемог у поточному році серед усіх тенісисток WTA-туру – 19. Більше (20) було лише у видатному для Еліни сезоні-2017. Того року на момент середини березня на рахунку Світоліної вже був титул на "тисячнику" в Дубаї. Зараз є "тільки" трофей WTA 250 в Окленді, тож формально стосовно найкращого старту сезону можна сперечатися.

Ми не будемо займатися суперечками щодо того, чи були у минулому дерева вищими. Головне – Еліна вже дісталася до восьмої сходинки рейтингу й матиме перспективи забратися ще вище.

Еліна Світоліна Getty images

В Індіан-Веллсі після невиразного нічного старту проти німкені Зігемунд Світоліна без проблем дійшла до чвертьфіналу, де впоралася з грізною полькою Швьонтек. Так, Іга провела далеко не найкращий матч, але навіть таку Швьонтек ще потрібно зуміти обіграти.

На жаль, у півфіналі Рибакіна зіграла непогано, а ексросіянка за рахунок своєї потужності є однією з двох тенісисток, яку Еліні зараз вкрай важко перемогти, якщо Єлена не провалює поєдинок. Принаймні, якщо мова йде про хардове покриття. Другою є, зрозуміло, Сабалєнка.

Жереб у Маямі випав таким чином, що саме з білорускою Світоліна має шанс зустрітися у чвертьфіналі. Втім, обом суперницям туди ще потрібно дістатися.

Оскільки жеребкування турніру проводилося в неділю, коли ще рейтинг WTA не оновився, Еліна отримала дев'ятий номер посіву. Як і всі сіяні тенісистки, вона пропускає перше коло, а в другому зустрінеться з сильнішою в матчі між володаркою вайлд-кард з Австралії Емерсон Джонс та однією з переможниць кваліфікації. Прекрасна можливість спокійно увійти в турнір.

У третьому раунді вірогідна зустріч із росіянкою Самсоновою. Правда, та сама представниця країни-агресорки за розкладами мала вийти на українку в третьому колі в Індіан-Веллсі, однак програла у своєму стартовому матчі. Не виключена така можливість і зараз.

Далі – або латвійка Остапенко, або конкурентка за сьому позицію в рейтингу італійка Паоліні. Перемогти буде непросто, однак цілком реально. І вже потім – той лом, проти якого прийому поки не видно.

Сабалєнка.

Минулого року Світоліна в Маямі дійшла до четвертого кола.

Костюк і неприємності жеребкування

Друга ракетка України проведе другий турнір після травми, отриманої на старті Australian Open. Січневі змагання надавали приводи для оптимізму щодо майбутніх результатів Марти в сезоні, однак все зіпсував розрив зв'язки лівої ноги.

В Америці Костюк повернулася до змагань, однак жереб її не шкодує. В Індіан-Веллсі киянка стартувала зі впевненої перемоги над американкою Таунсенд, яка зараз знаходиться у хорошій формі. Проте наступна гра проти Рибакіної очікувано завершила шлях Марти на турнірі. Не можна сказати, що наша тенісистка виглядала погано в тому поєдинку, але результат на табло.

Марта Костюк Instagram

Зараз перша суперниця Костюк очікується значно простішою. Марта посіяна під 27 номером, тож розпочне змагання з другого кола. Там доведеться протистояти або записній грунтовичці, аргентинці Сьєррі, або переможниці кваліфікації.

А у третьому колі знову випала Рибакіна! Хочеться сподіватися, що фіналістка Індіан-Веллса витратила в Каліфорнії занадто багато сил і зараз із нею вдасться впоратися. Однак варто розуміти, що шансів у Костюк повторити минулорічний вихід у четверте коло в Маямі відверто небагато.

Ястремська та її віддзеркалення

Даяна переживає не найкращі свої часи. До турніру в Індіан-Веллсі вона підійшла з серією з трьох поразок. Трохи підсолодила пігулку перемога у Каліфорнії над китайською ветеранкою Чжан Шуай. Але у другому колі Ястремська не зуміла подати на матч проти молодої філіппінки Еали й залишила змагання.

Одеситка вже випала з топ-50 світового рейтингу, тому про посів для неї мова не йшла. Даяна в першому колі в Маямі зустрінеться з місцевою тенісисткою Ешлін Крюгер, яку Еліна Світоліна пройшла у третьому раунді Індіан-Веллса двома тижнями раніше.

Даяна Ястремська Getty images

Оскільки поступитися Ястремська зараз може кому завгодно, обіграти американку було б уже непоганим результатом. Захищати жодних очок не потрібно, у 2025-му турнірний шлях спортсменки завершився в першому ж матчі.

Якщо Даяні вдасться обіграти Крюгер, далі на неї вже чекає фактично власний клон за стилем гри, Альона Остапенко. Латвійка не може похвалитися стабільністю, адже окрім півфіналу в Досі, на жодному турнірі старту сезону вона не зайшла далі другого матчу.

Якщо гра Ястремської з Остапенко таки відбудеться, спрогнозувати її результат неможливо навіть із допомогою магічної кулі. Аж настільки нестабільними є обидві тенісистки.

Зазначимо, що у четвертому колі Даяна може вийти на Світоліну. Правда, для цього їй потрібно обіграти, окрім Остапенко, ще й Жасмін Паоліні, а відділ фантастики розташований на іншому поверсі.

Головні фаворитки

Серед головних претенденток на перемогу панує сумна стабільність. На двох останніх найбільших турнірах, Підсумковому-2025 та Australian Open, в фіналі грали Аріна Сабалєнка та Єлена Рибакіна. Причому казахстанка обидва рази виявлялася сильнішою.

Це ще не протистояння Сіннер – Алькарас, однак справа рухається в тому напрямку.

В Індіан-Веллсі у вирішальному матчі знову зустрілися ці ж тенісистки, Сабалєнка взяла реванш. Тут зумисно не згадуємо про Доху та Дубай, адже ці турніри, хоч є обов'язковими "тисячниками", великою популярністю серед еліти не користуються, і та ж білоруска з легкістю їх пропустила.

Не зіграти в Маямі будь-хто з топ-10 може лише за умови реально серйозної травми.

Тож Сабалєнка є першою сіяною, і до гіпотетичного чвертьфіналу зі Світоліною їй спробують завадити дістатися китаянки Ван Сіньюй та Чжен Ціньвень або американка Кіз. Якби Чжен не мучилася останні 8 місяців із хворим ліктем, а Кіз показала хоч щось із моменту перемоги над тією-таки Сабалєнкою на Australian Open-2025, шанси зупинити термінатора могли б бути. В нинішньому їхньому стані у подібне не віриться.

У Рибакіної погані дні стаються частіше, ніж у Сабалєнки, але чи зможуть її зупинити Костюк, Йович чи Пегула, питання залишається відкритим. Зазначимо, що Єлена потрапила у верхню частину сітки, тож із білорускою зможе зустрітися вже у півфіналі. У фінал вийде максимум одна з них.

Єлена Рибакіна Getty images

За такого розкладу тенісистки, які потрапили до нижньої частини сітки, можуть вважати, що їм пощастило. Найбільш високорейтинговою тут є Швьонтек, яка вже втратила другу позицію в рейтингу, пропустивши повз себе Рибакіну, однак ми вже зазначали, що жеребкування відбувалося до оновлення табелю про ранги.

Тож саме полька є другою сіяною, й у третьому колі вона може зустрітися зі своєю минулорічною кривдницею Еалою. І знаєте, у цьому матчі можливі варіанти. А далі Таусон або Мухова. Швьонтек точно буде в Маямі непросто.

Щодо господарок корту, яких ніколи не можна скидати з рахунків на турнірах у США, до чвертьфіналу непогану сітку має минулорічна фіналістка Джессіка Пегула. Але вона потрапила у половину сітки з Рибакіною та Сабалєнкою, тож із чвертьфіналу Пегулі буде неймовірно важко.

Коко Гофф у цьому плані пощастило більше, але незрозуміло, в якому стані тенісистка перебуває після травми руки в Індіан-Веллсі. Якщо гравчиня знялася під час матчу усього вдруге в кар'єрі, це говорить про серйозність проблеми. Час трохи підлікуватись був, але реальний стан здоров'я Гофф побачимо лише під час гри.

Має колись прорвати Аманду Анісімову. Минулий сезон став із великим відривом найкращим у її кар'єрі, однак у 2026-му далі півфіналу в Дубаї тенісистці зайти не вдавалося. У Маямі є шанс як мінімум повторити це досягнення, адже до можливого півфіналу зі Швьонтек надскладних суперниць не видно. Проте ми знаємо, що Анісімова легко здатна програти самій собі.

Аманда Анісімова Instagram

Думка букмекерів

Тут все логічно. Чинна чемпіонка Сабалєнка лідирує з великою перевагою над іншими. На її титул можна поставити з коефіцієнтом 3.50. Другою йде Рибакіна (7.00), третьою – Швьонтек (7.50). Три американки: Гофф, Пегула та Анісімова ділять четверту сходинку з коефіцієнтом 12.00.

Еліна Світоліна посідає восьму позицію. У випадку завоювання нею титулу можна збагатитися у 19 разів. Марта Костюк знаходиться у кінці другої двадцятки з коефіцієнтом 51.00.

Де дивитися турнір у Маямі

Ексклюзивним медіапартнером змагання є платформа Tennis Channel. В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюватимуться каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.