Світоліна – про психологію тенісиста: Навчитися розслаблятися складніше, ніж багато працювати

Станіслав Матусевич — 16 травня 2026, 15:07
Світоліна – про психологію тенісиста: Навчитися розслаблятися складніше, ніж багато працювати
Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна перед фінальним поєдинком турніру серії WTA 1000 в Римі розповіла про своє психологічне перезавантаження наприкінці минулого сезону.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

роками я багато чого навчилася, особливо – слухати своє тіло. Іноді потрібно взяти паузу, відпочити й просто розслабитися. Думаю, навчитися відпочивати й по-справжньому розслаблятися набагато складніше, ніж просто багато працювати", – сказала Світоліна.

Минулого вересня Еліна здивувала вболівальників, рано завершивши сезон і пояснивши це емоційним виснаженням.

просто повністю відклала ракетки в сторону. Я ходила на хайкінг у Португалії, трохи часу провела в Дубаї, була в Україні, працювала над кількома проєктами, проводила час із дітьми на корті, а також із сім'єю вдома у Швейцарії. Тобто весь цей період був про те, щоб повністю вимкнути голову від усіх цілей, проєктів і всього, що пов'язане з тенісом.

Уже в грудні я відчула, що знову готова працювати й боротися, тому що теніс – це про постійні перемоги й поразки. Треба вміти правильно переживати це, щоб залишатися свіжою протягом усього сезону", – прокоментувала своє рішення тенісистка.

Нагадаємо, що 16 травня орієнтовно о 18:00 за київським часом Еліна Світоліна проведе вирішальний матч турніру WTA 1000 в Римі проти американки Коко Гофф. З анонсом поєдинку можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

