Світоліна є лідеркою WTA-туру в поточному сезоні за ключовим показником

Станіслав Матусевич — 15 березня 2026, 11:51
Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками двох з половиною місяців поточного сезону є лідеркою в жіночому тенісі за кількістю виграних матчів.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Світоліна від початку року здобула 19 перемог у 23 проведених поєдинках. Найближча суперниця, Єлена Рибакіна, відстає від неї на 2 звитяги.

Топ-5 тенісисток за кількістю виграних матчів у 2026 році

  1. Еліна Світоліна (Україна) 19 (23)
  2. Єлена Рибакіна (Казахстан) 17 (20)
  3. Аріна Сабалєнка (-) 16 (17)
  4. Джессіка Пегула (США) 16 (19)
  5. Вікторія Мбоко (Канада) 16 (21)

Рибакіна і Сабалєнка 15 березня проведуть фінальний матч змагань в Індіан-Веллсі, однак наздогнати Еліну все одно не зможуть.

Зазначимо, що у 2017 році, який став рекордним для Світоліної за кількістю виграних зустрічей (53), після турніру в Індіан-Веллсі на її рахунку було 20 перемог.

Нагадаємо, що у півфіналі американського "тисячника" Еліна Світоліна поступилася Єлені Рибакіній.

Світоліна заробила в Індіан-Веллсі втричі більше, ніж інші українки, разом узяті
Рибакіна назвала головну причину перемоги над Світоліною в Індіан-Веллсі
Світоліна не впоралася з Рибакіною у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі
Світоліна – Рибакіна: стабільність проти потужності. Анонс півфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Світоліна повторила свій найкращий результат: відомі всі півфіналістки в Індіан-Веллсі

