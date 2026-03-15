Світоліна є лідеркою WTA-туру в поточному сезоні за ключовим показником

Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками двох з половиною місяців поточного сезону є лідеркою в жіночому тенісі за кількістю виграних матчів.

Світоліна від початку року здобула 19 перемог у 23 проведених поєдинках. Найближча суперниця, Єлена Рибакіна, відстає від неї на 2 звитяги.

Топ-5 тенісисток за кількістю виграних матчів у 2026 році

Еліна Світоліна (Україна) – 19 (23) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 17 (20) Аріна Сабалєнка (-) – 16 (17) Джессіка Пегула (США) – 16 (19) Вікторія Мбоко (Канада) – 16 (21)

Рибакіна і Сабалєнка 15 березня проведуть фінальний матч змагань в Індіан-Веллсі, однак наздогнати Еліну все одно не зможуть.

Зазначимо, що у 2017 році, який став рекордним для Світоліної за кількістю виграних зустрічей (53), після турніру в Індіан-Веллсі на її рахунку було 20 перемог.

Нагадаємо, що у півфіналі американського "тисячника" Еліна Світоліна поступилася Єлені Рибакіній.