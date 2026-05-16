Я вже кілька разів їй програвала: Гофф – про фінальний матч зі Світоліною на турнірі в Римі

Четверта ракетка світу Коко Гофф поділилася очікуваннями від фінального матчу проти Еліни Світоліної на турнірі WTA 1000 в Римі.

Її слова передає BTU.

Американка віддала належне своїй суперниці. Вона розповіла про сильні сторони українки, згадавши попередні очні протистояння.

"Еліна добре рухається на корті. Цього року я вже кілька разів їй програвала, тому знаю, що розіграші будуть довгими та що вона також не буде відступати. Думаю, вона теж дуже добре грає на ґрунті. Тож це буде фінал високого рівня", – сказала Гофф.

Зазначимо, що матч за трофей відбудеться 16 травня. Він розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом.

Це буде шосте очне протистояння між тенісистками. Наразі перевагу з рахунком 3:2 має Еліна.

Нагадаємо, що у півфіналі українка здолала зіркову Ігу Швьонтек. Коко Гофф на цій стадії турніру переграла Сорану Кирстю.