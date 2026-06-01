Засилля "нейтральних" тенісисток: визначилася друга четвірка чвертьфіналісток Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 1 червня 2026, 23:16
1 червня визначилася друга четвірка чвертьфіналісток Ролан Гаррос. До цієї стадії змагань пройшли Анна Калінская (24, -), Діана Шнайдер (23, -), Аріна Сабалєнка (1,-) та Мая Хвалінська (114, Польща).

Калінская в боротьбі з ексросіянкою, а нині австрійкою Анастасією Потаповою (30) перемогла на супертай-брейку вирішального сету – 6:4, 2:6, 6:7(7).

Суперницею Калінскої буде головна несподіванка поточного турніру полька Мая Хвалінська (114). Вона легко переграла господарку кортів Діан Паррі (92) з рахунком 6:2, 6:3 і вийшла у свій перший чвертьфінал мейджорів. З росіянкою раніше Хвалінська не зустрічалася.

Шнайдер несподівано легко розібралася з американкою Медісон Кіз (19) у третій партії – 6:3, 3:6, 6:0 й надалі зійдеться з Сабалєнкою. Лідерка світового рейтингу в першому за кілька років жіночому вечірньому матчі Ролан Гаррос обіграла японку Наомі Осаку (16) з рахунком 7:5, 6:3.

Чвертьфінальні пари жінок на Ролан Гаррос

  • Марта Костюк (Україна)Еліна Світоліна (Україна)
  • Сорана Кирстя (Румунія) – Мірра Андрєєва (-)
  • Анна Калінская (-) – Мая Хвалінська (Польща)
  • Діана Шнайдер (-) – Аріна Сабалєнка (-)

Поєдинки відбудуться 2-3 червня.

Чвертьфінальний матч двох перших ракеток України відбудеться 2 червня орієнтовно о 14:00 за київським часом. З його анонсом та історією очних зустрічей тенісисток можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

