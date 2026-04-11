Визначилися можливі суперниці збірної України в фінальному раунді КБДК

10-11 квітня визначилися всі учасниці фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг. Серед них після впевненої перемоги над Польщею другий рік поспіль опинилася команда України.

Суперницями наших дівчат можуть стати збірні Італії, Великої Британії, Іспанії, Чехії, Казахстану, Бельгії та Китаю. Китаянки отримали право на участь як господарки турніру, що з 22 по 27 вересня відбудеться у Шеньчжені. Італійки є чинними чемпіонками змагань.

Головною несподіванкою стадії кваліфікації стала поразка збірної США з молодою зіркою Івою Йович від команди Бельгії з рахунком 1:3. Американки вперше за останні 10 років не будуть представлені у фінальному раунді.

Команди-учасниці фінального раунду КБДК

Україна

Китай

Італія

Велика Британія

Іспанія

Чехія

Казахстан

Бельгія

Нагадаємо, що минулого сезону збірна України дійшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг, поступившись лише майбутнім тріумфаторкам італійкам.