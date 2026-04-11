Дебютантка збірної України довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг

Дебютантка збірної України Олександра Олійникова (68) принесла четверту перемогу нашій команді в матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, обігравши представницю Польщі Лінду Клімовічову (154). Загальний рахунок матчевої зустрічі став 4:0.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин, її результат – 6:4, 6:1.

Цей поєдинок уже нічого не вирішував, тому капітани команд вирішили дати пограти своїм не дуже досвідченим тенісисткам. Олійникова проводила перший матч за збірну України й за половину першого сету пристосувалася до потужної гри Клімовічової.

Варіативність Олександри на грунті призвела до повної переваги нашої тенісистки, починаючи з рахунку 2:3 у першій партії. Тож перший млинець не виявився глевким, Олійникова довершила розгром команди Польщі.

Наша тенісистка за поєдинок не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 6 помилок на подачі та 2 брейки.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Глівіце, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, 11 квітня

Україна – Польща 4:0

Олександра Олійникова (Україна) – Лінда Клімовічова (Польща) 6:4, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Збірна України достроково вийшла у фінальний раунд престижних командних змагань. У вересні наша команда у Шеньчжені разом із господарками китаянками та ще шістьма збірними, які подолають кваліфікацію, поборються за трофей КБДК.

Минулого сезону збірна України зуміла дійти до півфіналу турніру.

Нагадаємо, що перше очко збірній України проти Польщі принесла наш другий номер Марта Костюк (27), яка розібралася з лідеркою суперниць Магдою Лінетт (55). У другому одиночному матчі 10 квітня Еліна Світоліна (7) розгромила Катажину Каву (160).