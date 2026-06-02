Тренерка Костюк назвала завдання тенісистки у матчі проти Світоліної

Польська тренерка Марти Костюк Сандра Заневська оцінила майбутній матч своєї підопічної проти Еліни Світоліної, який відбудеться в чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Її слова передає BTU.

Заневська виділила ключові аспекти гри Еліни та пояснила, за рахунок чого Костюк може переграти суперницю.

"Еліна зараз грає дуже добре, в тому сенсі, що вона досить вільно б'є по м'ячу. Тому ключем буде не дозволити їй диктувати розіграші. І, думаю, Марті не варто боятися входити у більш тривалі розіграші, тому що вона любить фізичну боротьбу і здатна її витримувати, це нормально. Але водночас вона не повинна бути тією, кого відтісняють далеко за задню лінію.

Думаю, головна ідея на завтра – бути тією, хто розтягує суперницю по корту і диктує гру, і при цьому спокійно ставитися до того, що будуть і триваліші розіграші", – сказала Заневська.