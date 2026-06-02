Тренерка Костюк назвала завдання тенісистки у матчі проти Світоліної

Олександр Булава — 2 червня 2026, 00:03
Польська тренерка Марти Костюк Сандра Заневська оцінила майбутній матч своєї підопічної проти Еліни Світоліної, який відбудеться в чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Її слова передає BTU.

Заневська виділила ключові аспекти гри Еліни та пояснила, за рахунок чого Костюк може переграти суперницю.

"Еліна зараз грає дуже добре, в тому сенсі, що вона досить вільно б'є по м'ячу. Тому ключем буде не дозволити їй диктувати розіграші. І, думаю, Марті не варто боятися входити у більш тривалі розіграші, тому що вона любить фізичну боротьбу і здатна її витримувати, це нормально. Але водночас вона не повинна бути тією, кого відтісняють далеко за задню лінію.

Думаю, головна ідея на завтра – бути тією, хто розтягує суперницю по корту і диктує гру, і при цьому спокійно ставитися до того, що будуть і триваліші розіграші", – сказала Заневська.

Тренер вважає, що Марта сприймає майбутній матч, як історичну подію для українського тенісу.

"Думаю, вона дивиться на це з позитивного боку. А позитивний бік у тому, що дві українки вийшли до чвертьфіналу, і одна з них буде в півфіналі. Це історичний матч для країни. Марта дуже переживає за Україну, вона дуже близька зі своєю країною. Тож, думаю, для неї це позитивний момент", – підсумувала Заневська.

Чвертьфінальний поєдинок між двома першими ракетками України відбудеться 2 червня, час його початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в матчах 1/8 фіналу Костюк обіграла головну фаворитку Ролан Гаррос польку Ігу Швьонтек, а Світоліна виявилася сильнішою за швейцарку Белінду Бенчич.

