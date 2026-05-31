Володар Кубку Девіса – про домінування Костюк над 3-ю ракеткою світу: Вона мала імпульс і перевагу психологічного моменту

Бронзовий призер Олімпіади-2000 Алекс Корретха вважає, що українська тенісистка Марта Костюк домінувала у матчі проти 3-ї ракетки світу Іги Швьонтек через активні дії.

Українська тенісистка в 1/8 фіналу вибила одну з фавориток Ролан Гаррос.

"Марта заходила на два метри всередину корту від задньої лінії, що просто неймовірно, і саме тому диктувала гру та домінувала в цих розіграшах. Коли Костюк намагалася створити для Іги дискомфорт, вона робила це блискуче, постійно граючи активно. Марта точно знала, що потрібно робити. Раніше вона жодного разу не вигравала сет у матчах зі Швьонтек, але сьогодні перемогла у двох партіях поспіль і провела чудовий матч", – заявив Корретха.

Володар Кубку Девіса у складі збірної Іспанії відзначив фізичну форму українки та її форхенд та бекхенд, які працювали у цій грі просто чудово.

За словами колишнього тенісиста, Костюк переконана, що може перемогти будь-кого, включно із чотириразовою чемпіонкою Швьонтек.

Призер Ігор-2000 додав, що на корті Марта випромінювала впевненість та відчувала гру.

"Марта мала імпульс і перевагу психологічного моменту. Для Іги це була дуже болюча поразка, адже я вважав її однією з головних фавориток. Матч був дуже складним для обох тенісисток, але Іга – чемпіонка турнірів Grand Slam і останнім часом намагалася дещо адаптувати свою гру, особливо форхенд, а також частіше використовувала високі м'ячі. Сьогодні мені здалося, що вона дещо поспішала через тиск з боку Марти, адже українка дуже потужно била по м'ячу. Водночас Костюк нині грає стабільніше та припускається меншої кількості помилок", – зазначив Корретха.

Також про цю дуель 1/8 фіналу висловилися колишня перша ракетка світу Кріс Еверт та срібний призер Олімпіади-1996 Тім Генман.

У чвертьфінальному раунді Костюк зустрінеться зі своєю землячкою Еліною Світоліною, яка пройшла швейцарку Белінду Бенчич. Очна зустріч двох українок відбудеться 2 червня.

