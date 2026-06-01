Світоліна – Костюк: історія очних зустрічей чвертьфіналісток Ролан Гаррос-2026

2 червня дві перші ракетки України, Еліна Світоліна і Марта Костюк, проведуть історичний чвертьфінал Ролан Гаррос. Ніколи раніше на такій стадії турнірів Grand Slam не зустрічалися двоє представників нашої країни.

Перед цим протистоянням пропонуємо читачам згадати два попередні очні поєдинки Світоліної та Костюк в рамках WTA-туру.

19.01.2018, Australian Open, третє коло, хард

23-річна Еліна тоді вже входила до десятки найкращих тенісисток планети. У її активі було 4 виграних турніри WTA 1000 і очікувалося, що найближчим часом їй вдасться виграти мейджор та піднятися на першу сходинку рейтингу.

Костюк на той момент було лише 15, і у кваліфікацію австралійського Слему вона потрапила завдяки своїй перемозі на юніорському Australian Open рік тому. Це була перша можливість на власні очі побачити гру юної талановитої тенісистки для українських уболівальників.

Марта несподівано виграла усі три матчі попереднього раунду, в тому числі, у відомої чешки Барбори Крейчикової, і вийшла в основну сітку змагань. Справжньою сенсацією стала її впевнена перемога над 25 сіяною китаянкою Шуай Пен у першому колі. Далі Костюк впоралася з місцевою тенісисткою Олівією Роговською і вийшла на Світоліну.

Еліна на той момент посідала 4 позицію світового рейтингу і, зрозуміло, була великою фавориткою українського протистояння. Попри програну стартову подачу, надалі завдяки фірмовій стабільності Світоліна здобула легку перемогу з рахунком 6:2, 6:2 менш ніж за годину.

Огляд матчу Світоліна – Костюк на Australain Open

"Чи були у мене шанси? Так, проте я думала, що вона – неймовірна, що вона – як бог. І нічого не змогла з цим зробити. Коли я граю проти сильних гравців, то не вірю, що можу їх подолати. А проти такої тенісистки, яка входить у топ-5, я грала вперше", – сказала після матчу юна Костюк.

Еліна на тому Australian Open виглядала спокійно і впевнено аж до несподівано розгромної (4:6, 0:6) поразки від бельгійки Елізе Мертенс у чвертьфіналі.

08.08.2024, Торонто, друге коло, хард

До другого очного протистояння Світоліна та Костюк підходили зовсім в інших статусах. З їхнього першого матчу минуло більше шести років, і за цей час Еліна встигла залишити топ-10 рейтингу, вийти заміж за француза Гаеля Монфіса і народити дитину.

З декрету Світоліна вийшла навесні 2023-го, одразу здивувавши вболівальників та експертів титулом у Страсбурзі та виходом у чвертьфінал Ролан Гаррос та в півфінал Вімблдона. Проте у 2024-му великих успіхів Еліна не мала й на момент звітного поєдинку перебувала на 34 позиції світового рейтингу.

Костюк знаходилася вище – на 20 рядку жіночого табелю про ранги. Проте по справжньому розкритися та увійти до тенісної еліти їй ніяк не вдавалося, заважали в першу чергу психологічні проблеми.

Як ми знаємо, тенісний рейтинг не завжди відображає реальну силу суперниць тут і зараз, тому Світоліна була невеликою фавориткою зустрічі.

У грі Еліні не вистачило її найбільшої чесноти – стабільності. За таких умов атаки Марти, хоч нерідко закінчувалися невимушеними помилками, зрештою принесли їй реванш у трьох сетах. Цікаво, що всі партії закінчилися рівно з тим рахунком, що 6 років тому в Мельбурні. Тільки дві з них були на користь Костюк – 6:2, 2:6, 6:2.

Огляд матчу Світоліна – Костюк у Торонто

Далеко Марті в Торонто пройти не вдалося. Вже у наступному колі змагань інша представниця топ-20, американка Емма Наварро, змусила киянку зачохлити ракетку.

Відтоді минуло менше двох років, а для обох українок усе змінилося кардинальним чином. Світоліна повернула собі місце в топ-10 і втретє стала чемпіонкою в улюбленому Римі, а Костюк виграла свій дебютний "тисячник" у Мадриді й знаходиться на серії з 16 перемог поспіль.

Хто виявиться сильнішим у чвертьфіналі Ролан Гаррос, не можуть спрогнозувати ані експерти, ані букмекери, які дають тенісисткам майже рівні шанси з невеликою перевагою Костюк.

Ми ж просто насолодимося гарним тенісом, який, без сумніву, подарують нам дві перші ракетки України 2 травня.