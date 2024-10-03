Стародубцева з боями поступилась Гофф: огляд чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні

Українка Юлія Стародубцева (115) поступилася американці Коко Гофф (6) у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні.

Огляд матчу

Суперницею Гофф у півфіналі стала іспанська тенісистка Паула Бадоса (19), яка у 1/4 фіналу обіграла Чжан Шуай (595) із Китаю.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Чвертьфінал, 3 жовтня

Коко Гофф (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 2:6, 6:2, 6:2

Зазначимо, що Стародубцева вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

На шляху до чвертьфіналу вона спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.

Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.

Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.