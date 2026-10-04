Стародубцева вийшла у друге коло парного розряду турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева разом із британкою Кеті Бултер вийшли у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в Пекіні. На старті змагань вони впевнено обіграли дует Мая Джойнт (Австралія)/Андрея Клепач (Словенія).

Гра тривала 1 годину 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

За поєдинок Стародубцева та Бултер не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, не помилялися на подачі та не реалізувала всі 3 брейк-пойнти.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло парного розряду, 4 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна)/Кеті Бултер (Велика Британія) – Мая Джойнт (Австралія)/Андрея Клепач (Словенія) 6:2, 6:2

У наступному колі змагань Стародубцева і Бултер зіграють проти сильніших у матчі Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Анастасія Децюк (Чехія)/У Фансень (Тайвань).

Зазначимо, що україно-британський дует потрапив до основної сітки турніру через зняття "нейтралок" Мірри Андрєєвої та Анни Калінської.

Нагадаємо, що в одиночному розряді змагань у Пекіні українка Дар'я Снігур вийшла в 1/8 фіналу, а Еліна Світоліна свій матч третього кола проти грекині Марії Саккарі проведе 5 жовтня.