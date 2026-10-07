Стародубцева не зуміла пробитись до чвертьфіналу парного розряду турніру в Пекіні

Юлія Стародубцева разом із британкою Кеті Бултер поступились в 1/8 фіналу парного розряду турніру серії WTA 1000 в Пекіні італійському дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 1:6.

За поєдинок українсько-британська пара не подавали навиліт, здійснили одну подвійну помилку та зробили три брейки. Їхні суперниці не також не виконували ейсів, обійшлись без помилок на подачі та та записали собі в актив шість брейків.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло парного розряду, 7 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна)/Кеті Бултер (Велика Британія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 5:7, 1:6

Зазначимо, що Стародубцева та Бултер у Пекіні вперше зіграли в одній парі. В 1/16 фіналу вони впевнено здолали Маю Джойнт та Андрею Клепач.

Нагадаємо, що в одиночному розряді на цьому "тисячнику" Україну залишається представляти Еліна Світоліна (7). Вона зіграє пізніше 7 жовтня проти Енн Лі (30).