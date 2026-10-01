Стародубцева програла колишній росіянці на старті турніру WTA 1000 в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (45) програла представниці Вірменії Аліні Чараєвій (118) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 3 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 5:7, 2:6.

У першому сеті уродженка Каховки дозволила себе наздогнати, маючи перевагу у два брейки, проте все ж довела його до перемоги. У другій партії перші шість геймів тенісисткам не вдавалось захистити подачу, після чого вірменка видала кращу кінцівку та зрівняла рахунок, а згодом упевнено закрила матч у третьому сеті.

За поєдинок Стародубцева три рази подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та вісім брейки. Її суперниця виконала один ейс, чотири помилки на подачі та зробила десять брейків.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 1 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Аліна Чараєва (Вірменія) 7:5, 5:7, 2:6

Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. Аліна Чараєва є колишньою росіянкою, яка влітку змінила громадянство.

Наступною її суперницею стане перша ракетка світу Єлена Рибакіна. Вона пропускала стартовий раунд турніру.

Нагадаємо, що перше коло у китайській столиці подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Ангеліна Калініна (50) та Олександра Олійникова (47) поступилися на старті змагань.