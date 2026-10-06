Світоліна 7 жовтня проведе матч 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) зіграє поєдинок 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. 7 жовтня суперницею одеситки стане американка Енн Лі (30).

Тенісистки зустрічалися між собою у 2021 році. На Ролан Гаррос упевнено виграла Світоліна.

На думку букмекерів, Еліна є явною фавориткою майбутнього матчу. На її перемогу можна поставити в середньому з коефіцієнтом 1.25. Успіх Лі оцінюється цифрою 4.00.

Світоліна спробує повторити свій найкращий результат у Пекіні. У 2016 році українка дісталася у столиці Китаю до чвертьфіналу.

Окрім Еліни, 7 жовтня свій матч на турнірі проведе також Юлія Стародубцева. Разом із британкою Кеті Бултер у другому колі парного розряду вона спробує обіграти восьмий сіяний італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Розклад матчів українок у Пекіні на 7 жовтня

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725





1/8 фіналу одиночного розряду

15:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Енн Лі (США), корт Capital Group Diamond, 4-м запуском, після матчу Чараєва – Чжен.





Друге коло парного розряду

08:00. Юлія Стародубцева (Україна)/Кеті Бултер (Велика Британія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія), корт Lotus, 1-м запуском.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).