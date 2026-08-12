Півфінал турніру в Торонто Світоліна – Швьонтек: чи зможе українка втретє в сезоні обіграти польку?

12 серпня на турнірі серії WTA 1000 в Торонто відбудуться півфінальні поєдинки. Однією з четвірки найкращих тенісисток стала українка Еліна Світоліна.

Дев'ять років тому одеситка вже здобувала титул у цьому канадському місті. Зараз же для повторення успіху потрібно перемогти ще двічі. У півфіналі суперницею Світоліної стане колишня "королева ґрунту", польська спортсменка Іга Швьонтек.

Переходимо до аналізу готовності тенісисток до важливого матчу.

Еліна Світоліна, 31 рік, 9 ракетка світу

Вкотре наголосимо, що перша ракетка України проводить відмінний сезон. Світоліна втретє тріумфувала на улюбленому ґрунтовому "тисячнику" в Римі, а також стала чемпіонкою в Окленді на турнірі WTA 250.

Окрім трофеїв, Еліна зіграла у фіналі в Дубаї та в півфіналах на Australian Open та в Індіан-Веллсі. Після турніру в Торонто Світоліна підніметься мінімум на четверту позицію у Чемпіонській гонці, в якій враховуються виключно очки, набрані поточного сезону. А може й очолити перегони за одне з восьми місць на Підсумковому турнірі у листопаді, якщо візьме титул і до фіналу не дістанеться казахстанка Рибакіна.

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Однак до вирішального матчу ще треба дійти.

Турнірний шлях Світоліної в Торонто розпочався з другого кола. Іспанка Бузас Манейро несподівано змусила українку витратити для перемоги багато сил і нервів. Еліні довелося робити камбек після програшу першого сету, і навіть 5:0 у третій партії ледь не перетворилися на рівний рахунок.

Далі ж українці довелося грати виключно проти вихованок російської школи тенісу.

Ексросіянку Потапову, яка нині представляє Австрію, Світоліна розгромила без жодних шансів. У нашої тенісистки йшла атакувальна гра, і суперниця абсолютна не знала, що робити на корті, спромігшись узяти в кожній партії лише по одному гейму.

Еліна Світоліна Getty images

Американку Анісімову привів у теніс та довгий час тренував її батько, російський емігрант. Тому ультраатакувальний стиль її гри не має дивувати. В 1/8 фіналу проти Світоліної саме манера тенісу Анісімову й підвела. 47 невимушених помилок Аманди з 66 розіграшів, виграних Еліною, яскраво характеризують те, що відбувалося в поєдинку.

"Нейтральна" Александрова теж звикла на корті діяти першим номером. У чвертьфінальному поєдинку їй вдалося за рахунок потужної першої подачі та різкого прийому взяти першу партію у Світоліної.

Проте надалі Еліна пристосувалася до подач суперниці й сама почала діяти різноманітніше та гостріше. Захищатися Александрова не любить і до пуття не вміє, тож отримала масного "бублика" у другій партії. У вирішальному сеті обійшлося без розгрому, та все ж солідна перевага українки нікуди не поділася й призвела до перемоги.

Цікаво зазначити одну деталь. В першому сеті відсоток першої подачі Світоліної дорівнював 58%, а далі протягом матчу постійно падав аж до 39% у третій партії. Це результат зміни гри українки, конкретно – ускладнення її подачі для суперниці. Відповідно, відсоток влучань першим м'ячем падав, а результат покращувався. Приклад того, що не все в тенісі вирішує статистика.

Завдяки виходу в півфінал у Торонто Світоліна здобула свою 40-ву перемогу в сезоні й ділить за цим показником лідерство у WTA-турі з Джессікою Пегулою.

Звитяга стала для українки 10-ю поспіль на "тисячниках", адже вона виграла 6 поєдинків і титул у Римі у травні, а також 4 матчі у Торонто. Лише видатна Серена Вільямс може похизуватися таким досягненням у віці, старшому за 30 років.

Іга Швьонтек, 25 років, 8 ракетка світу

Польська тенісистка, попри свій достатньо молодий вік, встигла і побувати на вершині світового тенісу, і достатньо болісно з неї впасти. Швьонтек чотири рази ставала переможницею Ролан Гаррос, отримавши неофіційний титул королеви грунту.

Іга провела на чолі рейтингу WTA 125 тижнів (сьомий показник в історії), вперше піднявшись на вершину всього в 20 років. Здавалося, що завжди спокійна і впевнена в собі полька буде домінувати в жіночому тенісі протягом довгих сезонів.

Проте з травня 2024-го більше року Швьонтек не могла виграти жодного трофею. Допінгова справа, потім смерть дідуся та сталкеринг уболівальників не сприяли відновленню впевненості в собі.

Тим більш дивним став титул Іги на Вімблдоні-2025 з розгромом Аманди Анісімової в фіналі, адже Швьонтек ніколи не мала успіхів на траві. В тому ж році прийшли перемоги в Цинциннаті та Сеулі.

І знову довга безтрофейна пауза. У поточному сезоні полька жодного разу не діставалася до фіналів турнірів WTA, тому закономірно впала в кінець першої десятки рейтингу. Не допомогла і заміна тренера Томаша Вікторовського на іспанця Франсіско Ройга, члена команди легендарного Рафаеля Надаля.

Іга Швьонтек Getty images

Однак у Торонто, де Швьонтек ніколи не мала серйозних успіхів, вона намацала підзабутий рівень гри. Чешку Бейлек та швейцарку Голубич у другому та третьому колах відповідно Іга обіграла дуже впевнено. Як і "нейтральну" Шнайдер у чвертьфіналі.

Серйозні проблеми перед полькою поставила лише Марта Костюк в 1/8 фіналу. Швьонтек програла перший сет – 3:6, не просто не взявши жодної власної подачі, а вигравши на ній 1 розіграш із 16-ти (!).

В теніс грають найперше головою. Цю аксіому Іга підтвердила у двох наступних сетах, ускладнивши подачу, особливо другу, як за силою, так і за глибиною. Костюк нічого не змінювала, продовживши приймати м'яч, знаходячись в корті, що призводило до великої кількості невимушених помилок українки.

Тож Швьонтек впевнено взяла дві наступні партії, однак певні проблеми в її нинішньому тенісі матч із Мартою висвітлив. Проти активної гри опоненток, якщо, звісно, атакувати розумно, польці захищатися зараз значно складніше, ніж у часи розквіту.

Світоліна знає про це, адже поточного сезону тенісистки уже двічі зустрічалися.

Очні зустрічі

Світоліна і Швьонтек провели між собою сім поєдинків, українка виграла тричі. Найважливішим є те, що у 2026 році обидва матчі залишилися за Еліною.

Березневий чвертьфінал Індіан-Веллса (якраз на харді) та травневий півфінал Рима (ґрунт) проходили за схожим сценарієм. Теніс був більше схожим на шахові партії, де спортсменки варіювали гру залежно від перебігу подій на корті, а в підсумку в обох зустрічах першу і третю партії вигравала Світоліна. Швьонтек забирала тільки другі сети.

Ми не будемо проти, якщо ситуація повториться втретє.

Прогноз букмекерів

Трохи несподівано, що Швьонтек розглядається букмекерськими конторами як явний фаворит пари. Коефіцієнт на її перемогу складає 1.41. На успіх Світоліної можна поставити за 3.00.

Так, у більшості поєдинків у Торонто полька вигравала за явної переваги. Однак її суперниці не були настільки досвідченими порівняно з першою ракеткою України. Костюк показала, що проти нинішньої Іги цілком можна успішно боротися.

Майже немає сумнівів, що півфінал проходитиме здебільшого в довгих розіграшах, де велику роль відіграватиме стабільність. Шалені обертання м'яча від Швьонтек проти більш плоских ударів Світоліної – шальки терезів можуть схилитися на будь-який бік.

Тільки відсоток перших подач порівняно з матчем проти Александрової Еліні потрібно покращити. Дуже важливим буде здобуття певної кількості очок безпосередньо з подачі.

Де дивитися онлайн півфінал Світоліна – Швьонтек

Поєдинок відбудеться 12 серпня о 22:00 за київським часом першим запуском на Центральному корті арени Sobeys Stadium у Торонто.

В Україні матч транслюватиметься на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.