Знову Андрєєва: Костюк може зустрітися з росіянкою в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті
"Нейтральна" Мірра Андрєєва (6) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, перемігши представницю Індонезії Джаніс Тджен (37).
Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(5).
Мірра Андрєєва (-) – Джаніс Тджен (Індонезія) 6:1, 7:6(5)
У матчі 1/8 фіналу Андрєєва може зустрітися з Мартою Костюк (11), якщо українка в матчі третього кола обіграє американку Слоан Стівенс (240).
Костюк і Андрєєва протистояли одна одній поточного сезону три рази. У чвертьфіналі турніру WTA 500 у Брісбені в січні та в фіналі "тисячника" в Мадриді сильнішою була наша тенісистка, а в півфіналі Ролан Гаррос перемогла "нейтралка".
Нагадаємо, що у другому колі турніру в Цинциннаті Андрєєва розгромила іншу українку, Олександру Олійникову (46).