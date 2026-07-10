Довгоочікуване повернення Макгрегора після 5-річної паузи: анонс UFC 329

У ніч на 12 липня Лас-Вегас знову стане столицею світових змішаних єдиноборств. На арені T-Mobile Arena відбудеться турнір UFC 329, який уже називають одним із найочікуваніших шоу року. Головною подією вечора стане реванш між легендарним Конором Макгрегором та колишнім чемпіоном UFC Максом Голловеєм.

Для ірландця це буде перший поєдинок за п'ять років. Востаннє Макгрегор виходив до октагону ще у 2021 році, після чого тривалий час відновлювався від важкої травми ноги, займався бізнесом, знімався у кіно та регулярно опинявся в центрі гучних судових і позаспортивних скандалів.

Попри це, Конор залишається однією з найбільших зірок в історії UFC, а його повернення вже викликало величезний ажіотаж серед уболівальників. Втім, на нього чекає далеко не просте випробування.

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Макгрегор — Голловей: реванш через 13 років

Уперше Конор Макгрегор та Макс Голловей зустрічалися ще у 2013 році. Тоді молодий ірландець переміг одноголосним рішенням суддів, але відтоді кар'єри обох бійців кардинально змінилися.

Макгрегор став першим в історії UFC чемпіоном одразу у двох дивізіонах, перетворившись на головну суперзірку організації. Його головними козирями залишаються вибухова ударна техніка, нокаутуюча ліва рука, точність і вміння психологічно тиснути на суперників ще до початку бою.

Разом із тим повернення після п'ятирічного простою викликає чимало запитань. Невідомо, наскільки швидким залишився Конор, чи витримає він високий темп протягом усіх п'яти раундів та як позначаться роки без офіційних поєдинків.

Макс Холловей, навпаки, увесь цей час залишався серед еліти UFC. Колишній чемпіон напівлегкої ваги провів низку гучних поєдинків, а його стиль досі вважається одним із найнеприємніших для будь-якого суперника.

Американець славиться фантастичною витривалістю, величезним обсягом ударів, постійним пресингом та одним із найкращих боксерських арсеналів у ММА. Якщо бій затягнеться у чемпіонські раунди, саме Холловей може отримати серйозну перевагу.

Для Макгрегора цей поєдинок стане шансом довести, що він усе ще здатний боротися з найкращими бійцями світу. Для Холловея — можливістю взяти реванш за поразку, яку він зазнав ще на початку своєї кар'єри.

Пімблетт проти Сен-Дені — битва майбутніх претендентів

Співголовною подією вечора стане поєдинок між Педді Пімблеттом та Бенуа Сен-Дені.

Британець уже давно став одним із найпопулярніших бійців UFC завдяки харизмі, умінню привертати увагу та видовищному стилю. Пімблетт чудово почувається у боротьбі, небезпечний у партері та вміє знаходити можливості для дострокових перемог.

Водночас головним питанням залишається рівень його опозиції. Саме бій із Сен-Дені має показати, чи готовий Педді боротися за чемпіонський пояс.

La différence de shape entre Benoît Saint Denis 🇫🇷 et Paddy Pimblett à une semaine du combat. 😳#UFC329 pic.twitter.com/NLfjwgyzkH — La Sueur (@LaSueur_off) July 4, 2026

Француз заслужив репутацію одного з найжорсткіших пресингуючих бійців легкої ваги. Сен-Дені постійно нав'язує високий темп, чудово працює як у стійці, так і в партері та майже не дозволяє суперникам перепочити.

Переможець цього протистояння майже гарантовано зробить величезний крок до титульного бою.

Повний кард UFC 329

Основний кард

• Конор Макгрегор (22–6) — Макс Холловей (27–9)

• Педді Пімблетт (23–4) — Бенуа Сен-Дені (17–3)

• Корі Сендхаген (18–6) — Маріо Батіста (17–3)

• Брендон Ройвал (17–9) — Лонір Кавана (10–1)

• Боббі Грін (35–17–1) — Терренс Маккінні (18–8)

Попередній кард

• Роберт Віттакер (26–9) — Нікіта Крилов (31–11)

• Гейбл Стівсон (3–0) — Еліша Еллісон (5–2)

• Коді Гарбрандт (15–7) — Адріан Янез (17–6–1)

• Люк Райлі (13–0) — Кай Камака III (18–7–1)

• Трейсі Кортез (12–3) — Ван Цун (9–1)

• Сезар Алмейда (7–2) — Даміан Пінас (9–1)

• Фарід Башарат (15–0) — Джон Гарса (6–1)

• Закарі Різ (10–3) — Райан Гандра (9–1)

• Коді Дерден (18–10–1) — Алессандро Коста (16–5)

Де та коли дивитися UFC 329

Турнір UFC 329 пройде у понеділок вночі, 12 липня. Стартує івент о 03:00 за Києвом з попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 07:00.

Транслюватиме UFС 329 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.