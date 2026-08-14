Ремейк бою Хабіба та Конора, жіночий титульний бій у мінімальній вазі: анонс UFC 330

У ніч на неділю, 16 серпня, Філадельфія прийме один із найбільш очікуваних турнірів UFC цього літа. На арені Xfinity Mobile Arena відбудеться UFC 330, головною подією якого стане титульний поєдинок у напівсередній вазі між чемпіоном дивізіону Ісламом Махачевим та ірландським претендентом Ієном Гері.

Для Махачева цей бій матиме особливе значення. Росіянин залишив легку вагу після тривалого чемпіонського правління та піднявся до 77,1 кг, де одразу отримав можливість поборотися за титул, виграв його, а тепер захищає його від Гері. Перемога дозволить йому закріпити за собою статус одного з найкращих бійців сучасного ММА.

Втім, Гері точно не збирається бути статистом у цьому протистоянні. Зікровий ірландець має рекорд 17-1 та вже давно називається одним із головних талантів напівсереднього дивізіону. Тепер він отримав шанс здолати одну з найбільших зірок організації та забрати чемпіонський пояс.

Махачев – Гері: ремейк легендарного протистояння

Іслам Махачев підходить до поєдинку з рекордом 28-1 і величезним досвідом титульних боїв. Його головна зброя – боротьба та контроль суперника в партері. Росіянин чудово переводить опонентів у партер, утримує позиції, поступово виснажує їх і знаходить можливості для больових або задушливих прийомів.

При цьому Махачев за останні роки значно додав і в стійці. Він став упевненіше працювати на дистанції, краще використовує удари ногами та здатний небезпечно контратакувати.

Головне питання перед боєм — наскільки комфортно він почуватиметься у новій ваговій категорії. У напівсередній вазі суперники більші та фізично сильніші, тому колишня перевага Махачева у силі та контролі може бути вже не такою очевидною.

Ієн Гері має зовсім інший стиль. Ірландець – високий та незручний для суперників боєць, який чудово використовує дистанцію, має хорошу роботу ніг і здатний карати опонентів за необережні атаки.

Його головна перевага – габарити та робота у стійці. Гері може змушувати суперника постійно промахуватися, після чого відповідати власними серіями. Крім того, він має лише одну поразку у професійній кар'єрі.

Але саме боротьба Махачева може стати найбільшою проблемою для ірландця. Якщо Ісламу вдасться регулярно переводити Гері в партер, перевага в габаритах може перестати мати вирішальне значення.

Для Махачева це шанс довести свою домінацію у новій категорії, а для Гері – можливість знищити плани одного з головних фаворитів UFC та самому перетворитися на нову суперзірку промоушену.

Дерн – Робертсон: боротьба за вершину жіночого дивізіону

У співголовній події вечора Маккензі Дерн захищатиме титул у мінімальній вазі проти канадки Джилліан Робертсон.

Дерн відома насамперед своїми феноменальними навичками бразильського джиу-джитсу. Якщо бій переходить у партер, американка стає особливо небезпечною та здатна завершити поєдинок больовим або задушливим прийомом.

Її головний недолік – робота у стійці, де вона не завжди виглядає так само переконливо. Тому суперниці намагаються тримати Дерн на дистанції та не дозволяти їй нав'язати боротьбу.

Робертсон, у свою чергу, також чудово почувається у партері. Канадка має величезний досвід та репутацію однієї з найнебезпечніших греплерок UFC.

Саме тому цей поєдинок може перетворитися на справжню шахову партію у боротьбі. Обидві спортсменки чудово знають, що в партері кожна помилка може коштувати їм перемоги.

Повний кард UFC 330

Основний кард

• Іслам Махачев (28–1) — Ієн Гері (17–1) — титульний бій у напівсередній вазі

• Маккензі Дерн (16–5) — Джилліан Робертсон (17–8)

• Чарльз Джонсон (19–9) — Хосе Очоа (9–2)

• Мансур Абдул-Малік (9–1–1) — Дастін Штольцфус (16–8)

• Естебан Рібовіч (15–3) — Едсон Барбоза (24–14)

Попередній кард

• Хоель Альварес (23–4) — Чіді Нжокуані (25–12)

• Джалін Тернер (15–9) — Кауе Фернандес (11–2)

• Донте Джонсон (8–0) — Ерік Макконіко (11–4–1)

• Вісенте Луке (24–12–1) — Трешон Гор (6–4)

• Лукас Фернанду (13–3) — Рафаель Тобіас (14–2)

• Ніл Мегні (31–14) — Раміз Браімаї (13–6)

• Миктибек Оролбай (16–2–1) — Джеремайя Веллс (13–4–1)

Де та коли дивитися UFC 330

Турнір UFC 330 пройде у неділю вночі, 16 серпня. Стартує івент о 03:00 за Києвом з попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 07:00.

Транслюватиме UFС 330 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.