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Олійникова без шансів поступилася росіянці Андрєєвій у другому колі турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 16 серпня 2026, 19:13
Олійникова без шансів поступилася росіянці Андрєєвій у другому колі турніру в Цинциннаті
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (46) програла "нейтральній" шостій ракетці світу Міррі Андрєєвій у другому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 0:6.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та не реалізувала жодного з 7 брейк-пойнтів. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 16 серпня

Олександра Олійникова (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 1:6, 0:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Олександра вперше виступила на "тисячнику" в Цинциннаті. Нагадаємо, що напередодні вона обіграла американку Ельвіну Калієву (120) у стартовому поєдинку.

16 серпня матчі другого кола в Цинциннаті проведуть інші українки: Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11) та Дар'я Снігур (45).

Цинциннаті Міра Андрєєва Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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