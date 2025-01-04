Визначився час матчу Світоліної проти Кіз у чвертьфіналі Australian Open-2025

У ніч з 21 на 22 січня українська тенісистка Еліна Світоліна побореться за вихід у півфінал Australian Open-2025 з американкою Медісон Кіз.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

20 січня

02:30. Медісон Кіз (14, США) – Еліна Світоліна (27, Україна), Род Лейвер Арена, перший запуск.

Тенісистки провели між собою 5 матчів. Невеличку перевагу має американка – 3:2. Остання зустріч, щоправда, відбулася досить давно – у січні 2022 року.

Світоліна та Кіз мають одну очну зустріч на Australian Open – в 1/8 фіналу 2022-го українка перемогла у трьох сетах (6:2, 1:6, 6:1).

Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі АО (2018, 2019). Жодного разу одеситка не грала в Мельбурні у півфіналі.

Найбільшим досягненням 29-річної американки на Australian Open є півфінал 2015 року. У 2018-му Кіз грала в 1/4 фіналу.

Важливо: у разі перемоги, Світоліна повернеться у топ-20 рейтингу WTA та поверне статус першої ракетки України.

Шлях до 1/4

Світоліна перемогла Кирстю (1 коло – 6:4, 6:4), Доулхайд (2 коло – 6:1, 6:4), Паоліні (3 коло – 2:6, 6:4, 6:0) та Кудермєтову (4 коло – 6:4, 6:1).

Кіз пройшла Лі (1 коло – 6:4, 7:5), Русе (2 коло – 7:6(1), 2:6, 7:5), Коллінз (3 коло – 6:4, 6:4) та Рибакіну (6:2, 1:6, 6:3).

Хто фаворит

На думку ліцензійного букмекера FAVBET, більші шанси на успіх має американська тенісистка. Коефіцієнт на її перемогу – 1,57. Перемога Світоліної – 2,7. Детальніше про фавориток турніру та шанси українки на загальний успіх читайте за посиланням.

Де дивитися

Пряма онлайн-трансляція матчу відбудеться на телеканалі Євроспорт. Також трансляції доступні в медіасервісі MEGOGO. Детальніше – ТУТ.





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