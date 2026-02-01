Алькарас став дев'ятим гравцем в історії, який зумів зібрати кар'єрний Grand Slam

Іспанець Карлос Алькарас після завоювання титулу на Відкритій першості Австралії став дев'ятим тенісистом в історії, який зумів зібрати кар'єрний Grand Slam.

Під кар'єрним Слемом маються на увазі перемоги в різні роки на кожному з чотирьох мейджорів. Алькарас тріумфував на US Open (2022, 2025), Вімблдоні (2023, 2024) та Ролан Гаррос (2024, 2025). Нинішній титул на Australian Open якраз і приніс йому кар'єрний Grand Slam.

Причому Карлос у 22 роки став наймолодшим володарем такого досягнення.

Тенісисти, які зібрали кар'єрний Grand Slam за всю історію

Фред Перрі (Велика Британія, 1935)

Дон Бадж (США, 1938)

Род Лейвер (Австралія, 1962, 1969)

Рой Емерсон (Австралія, 1964, 1967)

Андре Агассі (США, 1999)

Роджер Федерер (Швейцарія, 2009)

Рафаель Надаль (Іспанія, 2010, 2022)

Новак Джокович (Сербія, 2016, 2021, 2023)

Карлос Алькарас (Іспанія, 2026)

Цифра в дужках означає рік виграшу четвертого необхідного для завершення Слему мейджора.

З перерахованих тенісистів тільки Дону Баджу та двічі Роду Лейверу підкорився календарний Grand Slam, тобто перемоги на всіх чотирьох мейджорах протягом одного календарного року.

Нагадаємо, що трохи раніше Алькарас встановив два вікові рекорди турнірів Grand Slam.