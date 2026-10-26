39-річний Джокович розповів, де планує розпочати наступний сезон

39-річний серб Новак Джокович, в активі якого 24 титули турнірів Grand Slam, поділився своїми планами на початок наступного сезону.

Слова тенісиста наводить Sportal Serbia.

" У наступному сезоні я на 100% знаю, що буду на Australain Open, і я вже подивлюся, чи зіграю турнір до цього, чи ні. Я вирішу це за домовленістю з командою. Наразі основна увага приділяється завершенню поточного сезону", – заявив Джокович.

Попри те, що останні два роки Новак не виступав на підсумковому турнірі в Турині, цього разу він боротиметься за потрапляння до числа восьми найкращих тенісистів світу.

"Цього року я хотів би поїхати до Турина. Шанс є, побачимо. Ще одна причина додати турнір цього сезону в приміщенні – я думаю, що мені буде фізично легше грати у приміщенні, бо там немає спеки, сонця, зовнішніх факторів, з якими я стикаюся, коли граю на відкритому повітрі. Це буде для мене дуже важливим, і ми сподіваємося на краще".

Нагадаємо, що наразі Джокович посідає 12 сходинку в рейтингу АТР. У Чемпіонській гонці серб іде одинадцятим і відстає від прохідного місця на Підсумковий турнір більш ніж на 300 очок.