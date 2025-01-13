Світоліна впевнено обіграла Кирстю та пройшла до другого раунду Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) з перемоги розпочала Australian Open 2025.

У першому колі вона обіграла румунку Сорану Кирстю (71) з рахунком 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини. Еліна зуміла зробити 2 подачі на виліт та реалізувала 3 з 12 брейк-пойнтів. У пасиві українки 4 подвійні помилки.

Суперниця подала 4 ейси та реалізувала 1 із 2 брейк-пойнтів. У Кирсті також 4 подвійні помилки.

Зазначимо, що для тенісисток це була четверта очна зустріч. Попередні три також виграла Еліна.

Australian Open-2025

Мельбурн,Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія) 6:4, 6:4

Зазначимо, що для Еліни це вже 99-та перемога на турнірах серії "Grand Slam".

Світоліна також здобула свою 26-ту перемогу на Australian Open, що дозволяє їй впевнено лідирувати за цим показником серед усіх українських тенісистів незалежно від статі – Андрій Медвєдєв має 13 вікторій на австралійських кортах.

Нагадаємо, що у перший день турніру Юлія Стародубцева поступилася представниці Канади Лейлі Фернандес.