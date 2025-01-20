Без шансів для росіянки: Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) виявилася сильнішою за росіянку (виступає під нейтральним прапором – прим.) Вероніку Кудермєтову.

Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

Зустріч розпочалася для Еліни не найкращим чином – суперниця повела 4:1. Після цього українка повністю домінувала, взявши 5 геймів поспіль.

Продовжила свій стрік Світоліна в наступному сеті, взявши свою подачу. Росіянка була близька, щоб знову віддати свою подачу, та Еліна не зуміла реалізувати свій брейкпойнт.

Наступний гейм завершився в суху, а потім друга ракетка України таки зробила брейк.

Росіянку почала зриватися на тренера, але від цього краще грати їй не вдавалося. Світоліна "відчула кров" – агресивні подачі, виходи до сітки, потужні удари.

У Вероніки геть не йшла подача, вона постійно робила помилки. Також слабко працювали ноги. Не дивно, що Еліна другий сет забрала практично без проблем.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Представниця України подала 5 подач на виліт при 3 подвійних помилках. Їй вдалося реалізувати 5 із 9 брейкпойнтів.

Росіянка не подавала на виліт, але також не відзначалася подвійними помилками, хоч і мала дуже низький відсоток першої подачі (43%). Кудермєтова реалізувала 2 з 3 брейкпойнти.

Для тенісисток це була третя зустріч за кар'єру. До цієї гри Еліна не мала перемог над Кудермєтовою.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, Хард

1/8 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: 59,8 млн доларів

Еліна Світоліна (Україна) – Вероніка Кудермєтова (нейтральний прапор) 6:4, 6:1

Раніше свій поєдинок третього кола Australian Open завершила поразкою Даяна Ястремська.

Зазначимо, що раніше чоловік тенісистки Гаель Монфіс сенсаційно здолав четверту ракетку світу на шляху до четвертого кола Australian Open.

На жаль, сьогодні не змогла пройти до 1/4 фіналу парного розряду Надія Кіченок, яка разом із Лейлою Фернандес (Канада) програла парі Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таусенд (США)