Слідом за чоловіком: Світоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

Відбувся матч третього кола одиночного турніру Australian Open-2025 між Еліною Світоліною (27) та Ясміне Паоліні (4).

Матч тривав 1 годину 49 хвилин та завершився перемогою української тенісистки з рахунком 2:1 (2:6, 6:4, 6:0).

Світоліна виконала сім подач навиліт, в той час, як суперниця не записала на свій рахунок жодної.

Окрім того, українка реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів та виграла дев'ять геймів на подачі та п'ять на прийомі.

Statement making.@ElinaSvitolina has raced to a 5-0 third set lead and will now serve for the match AND a place in the last 16.#AO2025 pic.twitter.com/c7oI8q3c8P — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2025

Ця перемога стала 101 для Еліни на турнірах Grand Slam.

Зазначимо, що раніше чоловік тенісистки Гаель Монфіс сенсаційно здолав четверту ракетку світу на шляху до четвертого кола Australian Open.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Еліна Світоліна (Україна) – Ясміне Паоліні (Італія) 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

Нагадаємо, у другому колі українка здолала представницю США Доулхад.

Раніше свій поєдинок третього кола Australian Open завершила поразкою Даяна Ястремська.