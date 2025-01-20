Визначилась фаворитка чвертьфіналу Australian Open Світоліна – Кіз

Вже завтра, 21 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (27) зіграє чвертьфінальний матч на Australian Open. Суперницею буде представниця США Медісон Кіз (14).

Українка втретє зіграє у чвертьфінальній стадії Australian Open і удванадцяте загалом на турнірах Grand Slam. Для Медісон це четвертий чвертьфінал на АО та 11-й загалом.

На думку ліцензійного букмекера FAVBET, фаворитом цього протистояння є саме американка. На це дають коефіцієнт 1,59. Перемогу Світоліної оцінюють у 2,41.

Медісон також є однією з головних фавориток на перемогу на Australian Open (6,00). А ось на тріумф українки українські букмекери дають коефіцієнт 34,00.

Головні фаворити на перемогу на Australian Open

Аріна Сабалєнка – 2,20; Іга Швьонтек – 3,25; Коко Гофф – 4,33; Медісон Кіз – 6,00; Еліна Світоліна – 34,00.

На шляху до 1/4 фіналу Світоліна перемогла Кирстю (1 коло – 6:4, 6:4), Доулхайд (2 коло – 6:1, 6:4) та Паоліні (3 коло – 2:6, 6:4, 6:0), а сьогодні вночі не залишила шансів росіянці Кудермєтовій (4 коло – 6:4, 6:1).

Нагадаємо, перемога над американкою Доулхайд стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. А здолавши Паоліні, українка має у своєму активі 40 виграних поєдинків у тенісисток із топ-10 рейтингу WTA.

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