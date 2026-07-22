На Australian Open-2027 вперше в історії обмежать продаж білетів Ground Pass

Федерація тенісу Австралії вперше в історії обмежить пропускну здатність на Australian Open. Наступного року в продажу буде обмежено кількість білетів Ground Pass, які дають можливість доступу на всі корти без фіксованих місць на трибунах.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Ціна на Ground Pass не підвищувалася з 2019-го й становить близько 30 доларів, тож 2027 року очікується рекордний попит на них. Організатори прагнуть підвищити комфорт глядачів, запобігаючи надмірній відвідуваності.

Поточного сезону матчі мейджору за три тижні, включно з кваліфікаціями, відвідали 1 368 043 глядачі, що на 12% більше, ніж у 2025-му.

Комерційний директор Tennis Australia Седрік Корнеліс прокоментував рішення про обмеження кількості білетів наступним чином:

"Це рішення відображає зростаючу популярність Australian Open та допоможе вболівальникам повною мірою скористатися всіма можливостями, які пропонує стадіон. Якщо ви плануєте відвідати перший тиждень, найкращий спосіб не пропустити матчі – придбати квитки заздалегідь".

Білети на Australian Open-2027 надійдуть у продаж 13 серпня.

Нагадаємо, що у 2026 році чемпіонами австралійського мейджору стали Карлос Алькарас та Єлена Рибакіна.