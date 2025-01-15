Australian Open 2025: де дивитися матчі українських тенісисток

З 12 по 26 січня у Мельбурні відбудеться перший в сезоні турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу.

Призовий фонд становитиме 96 500 000 австралійських доларів. Їх розділять між собою переможці у п’яти розрядах: двох одиночних та трьох парних.

Україну на змаганні представляють лише жінки. Чоловіків в українській делегації вперше за останні двадцять років немає. До цього подібний прецедент траплявся лише у 2005 році.

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Проте українські вболівальники будуть з підвищеною увагою слідкувати за турнірними перипетіями в одиночній жіночій сітці, де виступлять одразу шестеро наших землячок, а троє з них – сіяні. Марта Костюк отримала 17-й номер посіву, Еліна Світоліна – 28-й, а Даяна Ястремська – 32-й.

Окрім трьох лідерок українського тенісу, в основній сітці виступлять також Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Остання успішно подолала три кола кваліфікації.

Де дивитися усі трансляції Australian Open 2025

Максимальний обсяг трансляцій Australian Open 2025 буде доступний на MEGOGO у розділі Discovery+, який доступний усім абонентам відеосервісу, що мають активну підписку.

Таким чином, можна буде подивитися теніс не лише на добре знайомих Eurosport 1 та Eurosport 2, а й на додаткових брендованих каналах Eurosport 3 – Eurosport 8. Вони забезпечуватимуть трансляції усіх найцікавіших матчів турніру, а також пропонуватимуть відкладені та повторні трансляції.

Фавориткою турніру в жіночому одиночному розряді, на думку ліцензійного букмекера Favbet, є білоруска Аріна Сабалєнка, на перемогу якої дається коефіцієнт 3,30. Серед українок найвищі шанси тріумфувати в Еліни Світоліної, проте і її успіх оцінюється фантастичним коефіцієнтом 55.

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