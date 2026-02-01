Директор Australian Open планує запровадити на турнірі жіночі п'ятисетові поєдинки

Директор Australian Open Крейг Тайлі заявив, що хотів би запровадити на австралійському мейджорі п'ятисетові поєдинки в жіночому одиночному розряді.

Про це повідомляє The New York Times.

Тайлі вважає, що перемога Єлени Рибакіної над Аріною Сабалєнкою в трьох сетах у фіналі цьогорічного Australian Open показала, що жінки здатні витримувати великі навантаження, а глядачам було б цікаво подовження видовища.

"Фінал у жінок минулої ночі був неймовірним. Одна з ідей, про які я зараз говорю, полягає в тому, що жінки також могли б грати до п'яти сетів. Варто розглянути останні матчі – чвертьфінали, півфінали та фінал – і зробити жіночу частину турніру в форматі до п'яти сетів. Це питання потрібно винести на порядок денний і почати обговорювати з гравцями, адже деякі матчі на пізніх стадіях були б надзвичайно захопливими, якби тривали до п'яти сетів. Я не знаю, чи захочуть цього самі гравці, але це те, що ми повинні розглянути".

Як відомо, на мейджорах поєдинки проводяться у п'ятисетовому форматі тільки у змаганнях чоловіків.

Тайлі зазначив, що нововведення в Мельбурні можна запровадити уже з 2027 року, незважаючи на те, чи погодяться інші турніри Grand Slam його вводити.

" Якщо ми вирішимо, що це правильно, ми цілком можемо зробити це вже 2027 року. У правилах немає нічого, що б цьому заважало. Але це має відбуватися тільки після дуже глибоких консультацій із гравцями".

