Винищувачка росіянок. Світоліна в 1/8 фіналу Australian Open зіграє проти "безпрапорної" Кудермєтової

Гра проти Вєроніки Кудермєтової в 1/8 фіналу Australian Open-2025 стане для українки Еліни Світоліної 68-ю проти представниць Росії у межах WTA туру.

30-річна одеситка має величезну перевагу в очних зустрічах з тенісистками країни-агресорки – 43 перемоги при 24 поразках. Востаннє Світоліна грала проти росіянки в травні 2024-го – у Римі перемогла Анну Калінскую (6:3, 6:3).

У межах турнірів серії Grand Slam Світоліна має також тотальну перевагу над представницями Росії – 11 перемог і 3 поразки. Причому останньої поразки українка зазнала в далекому 2017-му, коли в 3 колі Australian Open поступилася Павлюченковій (7:5, 4:6, 6:3). Після чого виграла 8 матчів поспіль.

Що стосується безпосередньо австралійського мейджора – крім поразки від вищезгаданої Павлюченкової, Світоліна у 2014 році перемогла Світлану Кузнєцову. Матч проти Кудермєтової стане лише третім на АО проти представниць Росії.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Світоліна не програла жодного матчу росіянкам – 7 перемог.

Підсумок

Еліна Світоліна проти росіянок у WTA турі:

67 матчів – 43 перемоги, 24 поразки.

Еліна Світоліна проти росіянок на турнірах Grand Slam:

14 матчів – 11 перемог, 3 поразки.

Еліна Світоліна проти росіянок з 24 лютого 2022 року: