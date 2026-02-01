Твої дії насправді надихають, – Алькарас віддав належне Джоковичу після фіналу Australian Open

Перша ракетка світу Карлос Алькарас одразу після переможного для себе фіналу Australian Open проти Новака Джоковича прокоментував свій успіх.

Слова іспанця наводить офіційний сайт АТР.

Насамперед Алькарас висловив повагу своєму супернику, Новаку Джоковичу.

"Новак заслуговує на оплески. Ти говорив про те, що я роблю приголомшливі речі. Але те, що робиш ти, насправді надихає. Не тільки тенісистів, але взагалі спортсменів. Ти показуєш приклад, як треба щодня орати. Я насолоджуюся грою з тобою, переглядом твоїх матчів і тим, що ти робиш. Мене це дуже надихає".

Не забув молодий тенісист і про свою команду, а також кумира юних років, співвітчизника і видатного екстенісиста Рафаеля Надаля.

"Дякую своїй команді. Ніхто не знає, як важко я працюю і ціную вашу підтримку. Емоційно це були гойдалки, але ми продовжували працювати, робити правильні речі. Вдячний кожному з вас, це і ваш трофей. Трохи дивно бачити Надаля на трибуні. Знаю, що ти дивився мої матчі, коли мені було років 15, але на професійному рівні це вперше. Велика честь грати перед тобою. У нас із тобою були чудові битви на корті, хоч і не так багато. Дякую, що прийшов".

Нагадаємо, Алькарас у свої 22 роки став наймолодшим гравцем в історії, хто зібрав кар'єрний Grand Slam, тобто, в різні роки виграв усі чотири мейджори.

Також Карлос став наймолодшим переможцем семи Слемів, обійшовши на рік шведа Бйорна Борга.