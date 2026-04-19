Домінація українок у Руані: очікуваний титул Костюк і сенсаційний прорив Подрез

Видатний англійський футболіст Гарі Лінекер свого часу промовив жартівливу фразу, яка швидко стала крилатою: "У футбол грають 22 людини, а перемагають німці".

Останнім часом про жіночий тенісний турнір в Руані можна сказати приблизно те саме, тільки з висновком, що виграють у підсумку українки. Минулого року чемпіонкою тут стала наша найкраща тенісистка Еліна Світоліна, поточного сезону в дебютному українському фіналі на такому рівні трофей завоювала Марта Костюк.

Еліна Світоліна з трофеєм в Руані у 2025-му

Між цими успіхами можна провести певні паралелі.

У 2025-му Світоліна непогано розпочала сезон, дійшовши до чвертьфіналів на Australian Open та в Індіан-Веллсі. Однак до справжнього повернення до еліти після виходу з декрету двома роками раніше чогось не вистачало.

Цілком можливо, що бракувало завоювання трофею. Останній титул Еліни був у Страсбурзі ще 2023 року. Тож минулого квітня перша ракетка України вирушила не до Штутгарта, де за головний приз – автомобіль Porsche – приїхали змагатися майже всі зірки світового тенісу, а до Руана на турнір серії WTA 250 із доволі скромним складом учасниць.

Світоліна була посіяна під першим номером, не віддала жодного сету за 5 матчів і стала володаркою титулу. І після цього успіху провела класний ґрунтовий сезон із півфіналом у Мадриді, де раніше не могла виграти більше одного матчу за сезон, та чвертьфіналами в Римі та на Ролан Гаррос.

Є припущення, що саме минулорічним виступом Еліни надихнулася Марта. Костюк не брала участь у змаганнях, нижчих за рівнем від WTA 500, аж із червня 2024 року. Зараз вона не поїхала до Штутгарта, де мала у своєму активі фінал того-таки 2024-го, а вирішила піти шляхом більш досвідченої подруги за збірною.

Крок логічний. Адже, попри свій великий тенісний талант, 23-річна киянка досі завоювала лише один титул у кар'єрі. Сталося це давно: у 2023-му в американському Остіні. Якщо власний план розвитку не працює, можливо, варто скористатися досвідом більш успішних колег?

Так само, як Еліна, Марта отримала перший номер посіву. Перевага киянки у класі над усіма суперницями також не викликала сумнівів. Повної домінації не вийшло, адже американки Кеті Макнеллі та особливо Енн Лі змусили українських вболівальників похвилюватися. Та й в українському фіналі не все було просто та безхмарно. Однак результат, як то кажуть, на табло.

Марта Костюк WTA

Костюк на старті ґрунтового сезону здобула титул і хочеться вірити, що він додасть все ще достатньо молодій тенісистці спокою та стабільності для остаточного розкриття свого таланту. Потенційно це гравчиня топ-10 світового рейтингу, поза всяким сумнівом.

Якщо Марта приїхала до Руана з однозначною метою – стати чемпіонкою, то для 19-річної Вероніки Подрез турнір став дебютним на рівні WTA 250. Навіть на "125-ках" юна спортсменка досі провела лише 2 поєдинки. Тому дві перемоги у кваліфікації та вихід в основну сітку можна і треба було вважати серйозним прогресом.

Насправді ж виявилося, що це тільки початок.

У першому колі основи Подрез знищила екстретю ракетку світу американку Стівенс. Добре, Слоан зараз знаходиться у шостій сотні рейтингу й близько не показує свого звичного рівня.

Але далі прийшла перемога над 41-ю у світовому табелі про ранги італійкою Коччаретто, яка має цього сезону титул у Гобарті, перемагала в Досі Гофф, та й взагалі є непоступливою суперницею, особливо на ґрунті. Її Вероніка обіграла завдяки холоднокровності (!) у вирішальному сеті. Це у 19 років, не маючи до того жодної перемоги над представницями топ-100!

Британка Бултер у чвертьфіналі була розбита власною ж зброєю – швидким атакувальним тенісом. І на додачу Подрез допомогла пані Фортуна, адже друга сіяна румунка Кирстя знялася перед півфінальним поєдинком через травму.

Вероніка Подрез WTA

Тільки у фіналі Вероніка не впоралася з Мартою. Тут все закономірно, адже Костюк значно переважає за рівнем усіх попередніх суперниць Подрез у Руані. Однак боролася в фіналі Вероніка дуже гідно, і така поразка може дати юній тенісистці навіть більше, ніж перемога.

Шанс "схопити зірку" після програшу точно буде значно меншим, ніж у випадку здобуття титулу. А стимул продовжувати працювати, щоб перемогти наступного разу – навпаки, більшим.

Раціональними причинами пояснити успіх 19-річної українки складно. Найбільшим титулом у кар'єрі дебютантки змагань такого рівня є 60-тисячник у Пуатьє минулої осені. Перед Руаном Подрез на трьох поспіль турнірах ITF зупинялася у другому колі, поступаючись далеко не найсильнішим суперницям.

І раптом – такий прорив. Безумовно, це сенсація, однак у жіночому тенісі іноді так стається. Хтось розвивається поступово, але чималій кількості тенісисток для виходу на новий рівень гри потрібен один ривок. Автор цих рядків очікував подібного стрибка від Костюк у 2023-му після чемпіонства в Остіні. Не склалося.

Подивимось, як станеться у Подрез. На її користь говорить демонстрований в Руані спокій у важливі моменти. Марті й досі заважає її емоційність, подібних проблем у Вероніки зовні не видно. За рівнем же чисто тенісних навичок 19-річна спортсменка поступається Костюк, однак прірви між ними немає.

Далекоглядних висновків за підсумками одного турніру робити не будемо, але є хороший шанс на розкриття нової української зірочки тенісу. Подрез із понеділка увійде до топ-150 світового рейтингу, а за місяць дебютуватиме у кваліфікації Ролан Гаррос.