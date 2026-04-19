Костюк – про перемогу у фіналі WTA 250: Це був історичний момент

Українська тенісистка Марта Костюк (28) поділилася емоціями після перемоги на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані, де у фіналі вона здолала Вероніку Подрез (208).

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Цей матч для мене – не просто матч. Це був історичний момент для українського тенісу, перший фінал між українками. Я знаю, як багато роботи, жертв, сліз та поту потрібно, щоб бути на такому рівні.

Тож я дуже пишаюся українським тенісом. У нас шість тенісисток в топ-100. Я сподіваюся, що цей фінал надихне ще більше дітей займатися цим видом спорту. Для мене це велика честь – перебувати в такому місті як Руан, багато великий постатей, таких як Жанна Д'Арк, пов'язані з цим містом.

Я не можу не провести паралель із Україною, яка так само веде дуже важку боротьбу. Я хочу подякувати Франції та французам за підтримку в цей складний час для Україну, за ваше розуміння та співчуття. Я хочу подякувати тим українцям, які приїздили і вболівали. Знаю, що деякі уболівальники дев'ять годин були в дорозі, щоб бути присутніми, це неймовірно".

Звісно, я хочу привітати Вероніку. Це був неймовірний тиждень для неї. Хочу побажати тобі удачі в майбутньому, залишайся здоровою та продовжуй те, що ти робиш. Для мене це був не просто, це був історичний матч для українського тенісу. Я хочу подякувати вболівальникам за атмосферу. Також хочу подякувати всім організаторам".