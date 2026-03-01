Хорватські урядовці бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Міністр туризму та спорту Хорватії Тончі Главіна розповів, що представники уряду країни доєднались до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Таку заяву міністр опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Главіна запевнив, що це знак солідарності з Україною, яка розпочала цей челендж бойкоту через присутність росіян і білорусів під їх національними прапорами.

"На знак солідарності з Україною уряд Хорватії вирішив, що представники уряду не братимуть участі у церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор, враховуючи, що на Паралімпіаді спортсменам з Росії та Білорусі було дозволено виступати під національною символікою", – написав міністр.

Нагадаємо, що до бойкоту України доєднались сім країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Змагання 4-річчя відбуватимуться протягом 5-16 березня. Участь у Паралімпіаді братимуть шість російських та чотирьох білоруських параатлетів під їх стягами.

Відзначимо, що президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що рішення щодо допуску росіян і білорусів є остаточним, попросивши Україну та інші країни, які оголосили бойкот церемонії відкриття, змінити свою думку.

Водночас президент НПК України Валерій Сушкевич заявляв, що паралімпійці не будуть бойкотувати змагання, адже це лише зіграє на руку Путіну.

Раніше повідомлялось, що Україна рекордним складом виступить на Паралімпійських іграх-2026.