Солідарні з Україною: Нідерланди бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Національний паралімпійський комітет Нідерландів підтримав Україну, яка бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами.

Про це повідомляє сайт НПК країни.

Нідерланди стали шостою країною, яка проявила солідарність з українською збірною.

"НПК Нідерландів висловлює жаль з приводу того, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться під власними прапорами на майбутніх Паралімпійських іграх в Італії. Це означає, що національні символи обох країн будуть видні на офіційних заходах, таких як церемонія відкриття та церемонії нагородження. Сподівалися, що цьому можна буде запобігти за допомогою дипломатичного тиску, але це виявилося неможливим", – йдеться у заяві.

Раніше до бойкоту України доєднались п'ять країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія та Естонія. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Нагадаємо, що до зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбуватимуться протягом 6-15 березня, допустили шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів під національними прапорами.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що рішення щодо допуску росіян і білорусів є остаточним, попросивши Україну та інші країни, які оголосили бойкот церемонії відкриття, змінити свою думку.

Водночас президент НПК України Валерій Сушкевич заявляв, що паралімпійці не будуть бойкотувати змагання, адже це лише зіграє на руку Путіну.