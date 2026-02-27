Канада засудила допуск росіян до Паралімпійських ігор 2026

Національний паралімпійський комітет Канади заявив про незгоду з рішенням щодо допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Ми солідарні з українськими спортсменами та українським народом. Канадський паралімпійський комітет виступив проти відновлення членства російського та білоруського національних паралімпійських комітетів на загальних зборах IPC (прим. Міжнародний паралімпійський комітет) у вересні й продовжує вважати, що умови для їхнього відновлення не виконані.

Наша позиція ґрунтується на принципах: цінностях безпечного, справедливого, чистого та інклюзивного спорту, і ми продовжуємо дотримуватися цих принципів. Ми є лише одним із голосів у міжнародній паралімпійській спільноті, і ми також поважаємо демократичний процес членства в IPC, навіть якщо ми категорично не згодні з результатом".

Водночас канадці роз'яснили ситуацію щодо своєї відсутності на церемонії відкриття Паралімпіади. Спортсмени пропустять захід з логістичних міркувань, оскільки локація розташована за дві години їзди, а змагання починаються вже наступного дня.

"Канадські спортсмени та офіційні представники команди не будуть фізично присутні на церемонії відкриття. Це було вирішено задовго до недавніх дискусій щодо участі російського та білоруського національних паралімпійських комітетів.

Оскільки церемонія відбудеться за понад дві години їзди від олімпійських сіл, а змагання розпочнуться наступного дня, ми прийняли рішення, виходячи з міркувань ефективності, щоб канадські спортсмени та вся команда могли зосередитися на підготовці, а відкриття Ігор відсвяткувати разом у своїх селищах", – йдеться у заяві НПК Канади.

Нагадаємо, Національний паралімпійський комітет України жорстко відреагував на присутність росіян і білорусів, заявивши про повну відмову команди від участі у церемонії відкриття та висунувши вимогу не використовувати український прапор на цьому заході.

Раніше до бойкоту України доєднались шість країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія, Естонія та Нідерланди. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Зауважимо, що до зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбуватимуться протягом 6-15 березня, допустили шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів під національними прапорами.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що рішення щодо допуску росіян і білорусів є остаточним, попросивши Україну та інші країни, які оголосили бойкот церемонії відкриття, змінити свою думку.

Водночас президент НПК України Валерій Сушкевич заявляв, що паралімпійці не будуть бойкотувати змагання, адже це лише зіграє на руку Путіну.