Чемпіонка світу з Ірландії розчарована допуском росіян і білорусів на Паралімпійські ігри

Бронзова призерка Паралімпіади-2024 та чемпіонка світу 2025 з бігу на 100 м ірландка Орла Комерфорд розчарована допуском на Паралімпійські ігри росіян і білорусів під своїм прапором.

Слова легкоатлетки цитує Rte.ie.

"Це дійсно розчаровує. На Олімпійських іграх у Парижі цих спортсменів не було, і ми змагалися з легкістю, знаючи, що їх не буде. Коли ти дивився Олімпійські ігри і цих спортсменів там не було, то дуже розчаровує бачити їх на Паралімпійських іграх. Я сподіваюся, що це не затьмарить роботу інших спортсменів, їхні неймовірні виступи", – сказала вона.

Комерфорд додала, що не варто роз'єднувати спорт і політику.

"Ми дійсно хочемо переконатися, що наш спорт чистий, що наш спорт справедливий, що ми не підтримуємо країни, які завдають шкоди іншим. Це щось, що є центральним у моїх власних переконаннях, а також у спорті. Люди кажуть, що спорт не є політичним, але спорт є політичним. Все є політичним", – додала параспортсменка.

Нагадаємо, Національний паралімпійський комітет Канади заявив про незгоду з рішенням щодо допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Національний паралімпійський комітет України жорстко відреагував на присутність росіян і білорусів, заявивши про повну відмову команди від участі у церемонії відкриття та висунувши вимогу не використовувати український прапор на цьому заході.

Раніше до бойкоту України доєднались шість країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія, Естонія та Нідерланди. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.