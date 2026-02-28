Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіонка світу з Ірландії розчарована допуском росіян і білорусів на Паралімпійські ігри

Руслан Травкін — 28 лютого 2026, 01:14
Чемпіонка світу з Ірландії розчарована допуском росіян і білорусів на Паралімпійські ігри
Орла Комерфорд
Instagram

Бронзова призерка Паралімпіади-2024 та чемпіонка світу 2025 з бігу на 100 м ірландка Орла Комерфорд розчарована допуском на Паралімпійські ігри росіян і білорусів під своїм прапором.

Слова легкоатлетки цитує Rte.ie.

"Це дійсно розчаровує. На Олімпійських іграх у Парижі цих спортсменів не було, і ми змагалися з легкістю, знаючи, що їх не буде.

Коли ти дивився Олімпійські ігри і цих спортсменів там не було, то дуже розчаровує бачити їх на Паралімпійських іграх.

Я сподіваюся, що це не затьмарить роботу інших спортсменів, їхні неймовірні виступи", – сказала вона.

Комерфорд додала, що не варто роз'єднувати спорт і політику.

"Ми дійсно хочемо переконатися, що наш спорт чистий, що наш спорт справедливий, що ми не підтримуємо країни, які завдають шкоди іншим.

Це щось, що є центральним у моїх власних переконаннях, а також у спорті. Люди кажуть, що спорт не є політичним, але спорт є політичним. Все є політичним", – додала параспортсменка.

Нагадаємо, Національний паралімпійський комітет Канади заявив про незгоду з рішенням щодо допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Національний паралімпійський комітет України жорстко відреагував на присутність росіян і білорусів, заявивши про повну відмову команди від участі у церемонії відкриття та висунувши вимогу не використовувати український прапор на цьому заході.

Раніше до бойкоту України доєднались шість країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія, Естонія та Нідерланди. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпіада Паралімпійські ігри

Паралімпіада

Канада засудила допуск росіян до Паралімпійських ігор 2026
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
Солідарні з Україною: Нідерланди бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026
Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади
Рішення остаточне: президент МПК висловився про допуск росіян до Паралімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік