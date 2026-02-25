Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2026, які відбудуться у Мілані-Кортіні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом "синьо-жовті" вибороли 25 ліцензій і будуть представлені 35 атлетами. Окрім безпосередньо паралімпійців, також у змаганнях візьмуть участь 10 спортсменів-гайдів.

Представники збірної України будуть змагатись у чотирьох видах спорту. "Синьо-жовті" боротимуться за медалі в біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

Зазначимо, що 25 ліцензій – це найкращий показник в історії нашої країни на рівні Паралімпійських ігор. До цього рекорд було встановлено на Паралімпіаді-2014, коли Україну представляли 23 атлети.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату) : Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафім Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук.

Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору) : Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук, Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна.

Парагірськолижний спорт : Максим Гелюта.

Парасноубординг : Владислав Хільченко.

Нагадаємо, що найуспішнішими змаганнями для України стали Паралімпійські ігри-2022 в Пекіні. Тоді "синьо-жовті" здобули 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних і 8 бронзових.

На змаганнях в Італії будуть присутні й російські спортсмени, яким дозволили брати участь з національною символікою. Через це Україна бойкотуватиме церемонію відкриття й до неї вже долучились низка країн.