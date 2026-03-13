Гелюта дебютував на Паралімпійських іграх-2026 у слаломі-гіганті
Максим Гелюта
У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися фінали у слаломі-гіганті.
Дебютував на Іграх українець Максим Гелюта. У першому спробі він показав 29-й час, фінішувавши за 1:28.30 хвилину. У другій Максим покращив свій результат та у підсумку посів підсумкове 27 місце.
Нагадаємо, що напередодні відомий блогер Владислав Хільченко виступив у фіналі у банкед слаломі у парасноубордингу.
Чоловічий гігантський слалом (порушення зору)
- Йоганнес Айгнер (Австрія)
- Джакомо Бертаньйоллі (Італія)
- Міхал Голас (Польща)
Чоловічий гігантський слалом (стоячи)
- Артур Боше (Франція)
- Робін Куше (Швейцарія)
- Олексій Бугаєв (Росія)
...
27. Максим Гелюта (Україна)
Чоловічий гігантський слалом (сидячи)
- Рене де Сільвестро (Італія)
- Нілс де Ланген (Нідерланди)
- Єспер Педерсен (Норвегія)
Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.