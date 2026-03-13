Гелюта дебютував на Паралімпійських іграх-2026 у слаломі-гіганті

Олександр Булава — 13 березня 2026, 16:33
У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися фінали у слаломі-гіганті.

Дебютував на Іграх українець Максим Гелюта. У першому спробі він показав 29-й час, фінішувавши за 1:28.30 хвилину. У другій Максим покращив свій результат та у підсумку посів підсумкове 27 місце.

Нагадаємо, що напередодні відомий блогер Владислав Хільченко виступив у фіналі у банкед слаломі у парасноубордингу.

Чоловічий гігантський слалом (порушення зору)

  1. Йоганнес Айгнер (Австрія)
  2. Джакомо Бертаньйоллі (Італія)
  3. Міхал Голас (Польща)

Чоловічий гігантський слалом (стоячи)

  1. Артур Боше (Франція)
  2. Робін Куше (Швейцарія)
  3. Олексій Бугаєв (Росія)

...

27. Максим Гелюта (Україна) 

Чоловічий гігантський слалом (сидячи)

  1. Рене де Сільвестро (Італія)
  2. Нілс де Ланген (Нідерланди) 
  3. Єспер Педерсен (Норвегія) 

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

