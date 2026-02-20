Українська правда
Суспільне не покаже трансляцію церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян та білорусів

Денис Шаховець — 20 лютого 2026, 14:45
Суспільне

Суспільне Мовлення не буде транслювати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у зв'язку з участю представників Росії та Білорусі.

Про це Суспільне повідомило на своєму сайті та сторінках у соціальних мережах.

Таким чином Суспільне Мовлення підтримує рішення національної паралімпійської збірної України бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів", – йдеться в заяві Суспільного.

Водночас Суспільне, яке є офіційним транслятором Паралімпійських ігор, забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців. Змагання пройдуть в італійських Мілані та Кортіні з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх 2026 одразу 6 росіян та 4 білорусів змагатимуться під прапорами своїх країн.

Напередодні президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич запевнив, що команда не буде бойкотувати змагання, адже цей саботаж був би на руку Путіну.

Україна закликатиме інші країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск Росії та Білорусі
