Суспільне не покаже трансляцію церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян та білорусів

Суспільне Мовлення не буде транслювати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у зв'язку з участю представників Росії та Білорусі.

Про це Суспільне повідомило на своєму сайті та сторінках у соціальних мережах.

Таким чином Суспільне Мовлення підтримує рішення національної паралімпійської збірної України бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів", – йдеться в заяві Суспільного.

Водночас Суспільне, яке є офіційним транслятором Паралімпійських ігор, забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців. Змагання пройдуть в італійських Мілані та Кортіні з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх 2026 одразу 6 росіян та 4 білорусів змагатимуться під прапорами своїх країн.

Напередодні президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич запевнив, що команда не буде бойкотувати змагання, адже цей саботаж був би на руку Путіну.