Міністерство спорту Польщі бойкотуватиме відкриття Паралімпіади

Міністерство спорту та туризму Польщі оголосило про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів під національними прапорами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У зв'язку з дозволом Міжнародного паралімпійського комітету російським та білоруським спортсменам змагатися на XIV зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з використанням їхньої національної символіки, представники Міністерства спорту та туризму не братимуть участі у церемонії відкриття Ігор", – йдеться в заяві.

В міністерстві наголосили, що в умовах триваючої війни Росії проти України допуск російських та білоруських спортсменів є неприйнятним.

"В умовах триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з Росії та Білорусі у спортивних змаганнях з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною", – зазначено в заяві.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.