Українська паралижниця Лобашева не змогла завоювати медаль у класичному стилі на Паралімпіаді-2026

У середу, 11 березня, розіграли комплект нагород у паралижних перегонах серед жінок із порушенням зору.

На дистанції 10 кілометрів класичним стилем Україну представляла лише Романа Лобашева, якій не вдалось поборотись за нагороди – лише дев'ята. Українка відстала від переможниці на понад 12 хвилин.

Паралімпійською чемпіонкою стала росіянка Анастасія Багіян, яка понад дві хвилини виграла у найближчої переслідувачки з Чехії.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні перегони. Жінки. Класичний стиль, 10 кілометрів. З порушенням зору

Анастасія Багіян (Росія) 29:39.7 Сімона Бубенікова (Чехія) 31:59.1 Леоні Вальтер (Німеччина) 35:30.8

Стежити за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх-2026 можна – тут.