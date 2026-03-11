Українська правда
Українська паралижниця Лобашева не змогла завоювати медаль у класичному стилі на Паралімпіаді-2026

Софія Кулай — 11 березня 2026, 14:13
Українська паралижниця Лобашева не змогла завоювати медаль у класичному стилі на Паралімпіаді-2026
Романа Лобашева
Getty Images

У середу, 11 березня, розіграли комплект нагород у паралижних перегонах серед жінок із порушенням зору.

На дистанції 10 кілометрів класичним стилем Україну представляла лише Романа Лобашева, якій не вдалось поборотись за нагороди – лише дев'ята. Українка відстала від переможниці на понад 12 хвилин.

Паралімпійською чемпіонкою стала росіянка Анастасія Багіян, яка понад дві хвилини виграла у найближчої переслідувачки з Чехії.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні перегони. Жінки. Класичний стиль, 10 кілометрів. З порушенням зору

  1. Анастасія Багіян (Росія) 29:39.7
  2. Сімона Бубенікова (Чехія) 31:59.1
  3. Леоні Вальтер (Німеччина) 35:30.8

Стежити за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх-2026 можна – тут.

Паралімпіада Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

