Українська паралижниця Лобашева не змогла завоювати медаль у класичному стилі на Паралімпіаді-2026
Романа Лобашева
У середу, 11 березня, розіграли комплект нагород у паралижних перегонах серед жінок із порушенням зору.
На дистанції 10 кілометрів класичним стилем Україну представляла лише Романа Лобашева, якій не вдалось поборотись за нагороди – лише дев'ята. Українка відстала від переможниці на понад 12 хвилин.
Паралімпійською чемпіонкою стала росіянка Анастасія Багіян, яка понад дві хвилини виграла у найближчої переслідувачки з Чехії.
Паралімпійські ігри 2026. Паралижні перегони. Жінки. Класичний стиль, 10 кілометрів. З порушенням зору
- Анастасія Багіян (Росія) 29:39.7
- Сімона Бубенікова (Чехія) 31:59.1
- Леоні Вальтер (Німеччина) 35:30.8
Стежити за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх-2026 можна – тут.
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.