Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Україна не розглядає бойкот Паралімпіади-2026 попри допуск росіян і білорусів

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 13:48
Україна не розглядає бойкот Паралімпіади-2026 попри допуск росіян і білорусів
Валерій Сушкевич
Національний паралімпійський комітет

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що Україна не розглядає бойкот Паралімпійських ігор попри допуск росіян та білорусів під своїм прапором.

Його слова передає Нromadske.

"Я дуже-дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським спортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності стосовно представників країни-вбивці! Це не fair play", – сказав він.

Попри таке рішення Україна не розглядає можливості не брати участі в Паралімпіаді.

"Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!", – розповів Сушкевич.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.

Останні новини