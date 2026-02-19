Україна не розглядає бойкот Паралімпіади-2026 попри допуск росіян і білорусів

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що Україна не розглядає бойкот Паралімпійських ігор попри допуск росіян та білорусів під своїм прапором.

Його слова передає Нromadske.

"Я дуже-дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським спортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності стосовно представників країни-вбивці! Це не fair play", – сказав він.

Попри таке рішення Україна не розглядає можливості не брати участі в Паралімпіаді.

"Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!", – розповів Сушкевич.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.