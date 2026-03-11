Українська правда
Чемпіонка Паралімпіади зізналася, що була зґвалтувана за два тижні до здобуття "золота"

Руслан Травкін — 11 березня 2026, 03:36
Чемпіонка Паралімпіади зізналася, що була зґвалтувана за два тижні до здобуття золота
Каріна Едлінгер
instagram.com/carina_edlinger

Чемпіонка Паралімпіади в Пекіні Каріна Едлінгер у складі збірної Австрії наразі виступає за команду Чехії. На Іграх-2026 вона виборола "срібло" у біатлоні на 7,5 км у класі людей з вадами зору.

У коментарі австрійським ЗМІ Каріна розповіла, що за два тижні до здобуття "золота" вона пережила зґвалтування. Її слова наводить Laola1.at. Деталі додає Krone.at.

Інформацію про це ще в 2022-му році повідомило видання "Forbes Austria". Параспортсменка підтвердила це.

"За ці роки, в тому числі в австрійському спорті, я пережила дуже темні часи. Я дуже, дуже страждала від цього.

Зовні я була успішною молодою леді, яка виграла все, що тільки можна, але те, як почувається така людина насправді, – це зовсім інша історія".

Те, що Едлінгер змогла подолати травму, вона також завдячує своєму собаці, який допомагає їй у повсякденному житті через її порушення зору.

"На щастя, я вижила, і за це я вдячна також своєму собаці, який знову приніс у моє життя багато світла. Я 14 тижнів проходила терапію".

Незважаючи на свої успіхи, Едлінгер не хоче згадувати той час.

"Я дуже багато працювала психологічно над словом "Китай". Я більше ніколи не дивилася на золоту медаль".

Спортсменка також виборювала бронзову медаль на Іграх-2018.

Нагадаємо, зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді

