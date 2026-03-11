"Золото" Петерсон і Табуре: результати паралижних перегон на Паралімпійських іграх-2026
У середу, 11 березня, відбулись медальні фінали паралижних перегон серед жінок та чоловіків на дистанції 10 кілометрів на Іграх-2026.
Паралімпійською чемпіонкою у класичному стилі (стоячи) стала американка Сідні Петерсон, яка залишила за своєю спиною суперниць з Норвегії та Канади, які посіли другу та третю сходинки відповідно.
У чоловічому старті (стоячи) класичним стилем тріумфував француз Карл Табуре, тоді як у перегонах сидячи найкращим став росіянин Іван Голубков.
Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, жінки. Клас стоячи
- Сідні Петерсон (США) 29:49.2
- Вільде Нільсен (Норвегія) 29:51.8
- Бріттані Гудак (Канада) 32:01.0
Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, чоловіки. Клас стоячи
- Карл Табуре (Франція) 27:10.7
- Роман Свіридзенка (Білорусь) 27:38.4
- Марк Арендз (Канада) 27:59.3
Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, чоловіки. Клас сидячи
- Іван Голубков (Росія) 24:05.8
- Мао Чжунву (Китай) 24:22.1
- Чжен Пен (Китай) 24:24.5
Нагадаємо, що також сьогодні медалі були розіграні у класичному стилі серед жінок на 10 кілометрів у класі сидячи. Тут переможницею стала американка українського походження Оксана Мастерс.
Для представниці США це третя золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її восьма в кар'єрі нагорода вищого ґатунку на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна Мастерс стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, а також тріумфувала у спринті з лижних перегонів.