"Золото" Петерсон і Табуре: результати паралижних перегон на Паралімпійських іграх-2026

Софія Кулай — 11 березня 2026, 13:51
Сідні Петерсон
Getty Images

У середу, 11 березня, відбулись медальні фінали паралижних перегон серед жінок та чоловіків на дистанції 10 кілометрів на Іграх-2026.

Паралімпійською чемпіонкою у класичному стилі (стоячи) стала американка Сідні Петерсон, яка залишила за своєю спиною суперниць з Норвегії та Канади, які посіли другу та третю сходинки відповідно.

У чоловічому старті (стоячи) класичним стилем тріумфував француз Карл Табуре, тоді як у перегонах сидячи найкращим став росіянин Іван Голубков.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, жінки. Клас стоячи

  1. Сідні Петерсон (США) 29:49.2
  2. Вільде Нільсен (Норвегія) 29:51.8
  3. Бріттані Гудак (Канада) 32:01.0

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, чоловіки. Клас стоячи

  1. Карл Табуре (Франція) 27:10.7
  2. Роман Свіридзенка (Білорусь) 27:38.4
  3. Марк Арендз (Канада) 27:59.3

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, чоловіки. Клас сидячи

  1. Іван Голубков (Росія) 24:05.8
  2. Мао Чжунву (Китай) 24:22.1
  3. Чжен Пен (Китай) 24:24.5

Нагадаємо, що також сьогодні медалі були розіграні у класичному стилі серед жінок на 10 кілометрів у класі сидячи. Тут переможницею стала американка українського походження Оксана Мастерс.

Для представниці США це третя золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її восьма в кар'єрі нагорода вищого ґатунку на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна Мастерс стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, а також тріумфувала у спринті з лижних перегонів.

