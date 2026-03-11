Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Плавання

Зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді

Руслан Травкін — 11 березня 2026, 03:09
Зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді
Роберт Грісволд
Instagram

Американський центр SafeSport довічно дискваліфікував дворазового чемпіона паралімпійських ігор із плавання Роберта Грісволда.

Про це пише ESPN. Деталі додає Swimmingworldmagazine.com.

Його звинуватили у сексуальному насильстві над товаришем по команді з аутизмом під час Ігор у 2021 році та протягом приблизно року після цього.

Центр виніс рішення про дискваліфікацію Роберта Грісволда, справа якого призвела до цивільного позову у 2022 році.

Читайте також :
Дворазовий учасник Олімпійських ігор став чемпіоном Паралімпіади

У позові було викладено схему зваблення та сексуального насильства, яка почалася, коли Грісволд й інший спортсмен поїхали до Токіо на Паралімпійські ігри 2021 року. У ньому звинувачували Олімпійський і Паралімпійський комітет США та центр SafeSport у "захисті та прикритті" Грісволда, коли він вчиняв ці дії.

"Відповідальність – це шлях до довгострокових культурних змін. Ми вдячні тим, хто розповідає свої історії, бо завдяки їм центр може вживати заходів і захищати інших", – сказала нова генеральна директорка центру Беніта Фіцджеральд Мозлі.

USOPC (United States Olympic & Paralympic Committee) не відразу прокоментував останні дії центру. Адвокат Грісволда не відповів на електронний лист, надісланий Associated Press.

У серпні 2022 року центр тимчасово відсторонив Грісволда, а більш ніж через 3,5 роки збільшив термін відсторонення до довічної дискваліфікації.

Згідно з централізованою дисциплінарною базою даних центру, Грісволд має право подати апеляцію.

Хоча ім'я позивача вказано в поданому ним позові, AP зазвичай не називає імен жертв зловживань без їхньої явної згоди. Адвокати позивача не відповіли на електронні листи від AP.

У позові стверджується, що USOPC дозволив Грісволду ділити кімнату та душову з позивачем. Це вважають "особливо тривожним рішення, враховуючи ступінь інвалідності позивача", який мав розумові здібності 5-річної дитини.

Роберт за кар'єру здобув шість золотих медалей на чемпіонатах світу, а також два "золота" на Паралімпіаді в Токіо. 

Читайте також :
Двох італійських футболістів засудили за сексуальне насильство
кримінал Паралімпіада Паралімпійські ігри паралімпійці

Паралімпіада

Кюш завоював друге "золото", тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
"Золото" італійки Маццель, провал Форстер: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. День 1. Текстова трансляція
Україна виграла перше золото на Паралімпійських іграх 2026
Шосте зимове золото в кар'єрі: американка українського походження виграла спринт на Паралімпіаді-2026

Останні новини