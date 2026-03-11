Зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді
Американський центр SafeSport довічно дискваліфікував дворазового чемпіона паралімпійських ігор із плавання Роберта Грісволда.
Про це пише ESPN. Деталі додає Swimmingworldmagazine.com.
Його звинуватили у сексуальному насильстві над товаришем по команді з аутизмом під час Ігор у 2021 році та протягом приблизно року після цього.
Центр виніс рішення про дискваліфікацію Роберта Грісволда, справа якого призвела до цивільного позову у 2022 році.
У позові було викладено схему зваблення та сексуального насильства, яка почалася, коли Грісволд й інший спортсмен поїхали до Токіо на Паралімпійські ігри 2021 року. У ньому звинувачували Олімпійський і Паралімпійський комітет США та центр SafeSport у "захисті та прикритті" Грісволда, коли він вчиняв ці дії.
"Відповідальність – це шлях до довгострокових культурних змін. Ми вдячні тим, хто розповідає свої історії, бо завдяки їм центр може вживати заходів і захищати інших", – сказала нова генеральна директорка центру Беніта Фіцджеральд Мозлі.
USOPC (United States Olympic & Paralympic Committee) не відразу прокоментував останні дії центру. Адвокат Грісволда не відповів на електронний лист, надісланий Associated Press.
У серпні 2022 року центр тимчасово відсторонив Грісволда, а більш ніж через 3,5 роки збільшив термін відсторонення до довічної дискваліфікації.
Згідно з централізованою дисциплінарною базою даних центру, Грісволд має право подати апеляцію.
Хоча ім'я позивача вказано в поданому ним позові, AP зазвичай не називає імен жертв зловживань без їхньої явної згоди. Адвокати позивача не відповіли на електронні листи від AP.
У позові стверджується, що USOPC дозволив Грісволду ділити кімнату та душову з позивачем. Це вважають "особливо тривожним рішення, враховуючи ступінь інвалідності позивача", який мав розумові здібності 5-річної дитини.
Роберт за кар'єру здобув шість золотих медалей на чемпіонатах світу, а також два "золота" на Паралімпіаді в Токіо.